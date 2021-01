Co tam się wydarzyło?! Jakimowicz i Ogórek „show” w TVP Info. „Telewizja dla niedorozwiniętych?” [WIDEO]

W jednym z ostatnich odcinków prowadzący Jarosław Jakimowicz wziął gitarę i zakrzyknął do ekipy: „reżyserka proszą jakąś muzykę”. Reżyserka puściła muzykę, a Jakimowicz wodzę fantazji. Swoim tańcem wtórowała mu Magdalena Ogórek.

Jeden z odcinków „W kontrze” rozpoczął się bardzo nietypowo. Na samym wstępie prowadzący założył gitarę, którą podał mu jeden z pracowników.

– A co to się tutaj dzieje, widzę przesyła z wczoraj dotarła! – skomentowała Ogórek.

– Przesyłka z Łodzi dotarła – odpowiedział i poprosił „reżyserkę” o to, żeby puściła jakąś muzykę. W tle wybrzmiał Modern Talking.

Wtedy para prowadzących zaczęła się wygłupiać. Jak wyszło? Zobaczcie sami…

Ja pier do le. Czy to można kurwa jakoś odzobaczyć? Co to kurwa ma być @KurskiPL? Telewizja dla niedorozwiniętych? Matko Bosko… pic.twitter.com/CvKBl7Qswn

— Mateusz (@Parchem_Mateusz) January 8, 2021