Dobromir Sośnierz jedzie na ostro! „Po co to było? Zniszczyliście gospodarkę” [WIDEO]

Dobromir Sośnierz komentował działania rządu PiS w obliczu koronakryzysu. Poseł Konfederacji nie szczędził gorzkich słów na antenie Polsat News.

Poseł Dobromir Sośnierz wziął udział w programie poświęconym szczepieniu i lockdownowi w Polsce. Na antenie Polsat News odnosił się do działań rządu PiS w obliczu kryzysu.

– Już we wrześniu mówiłem, że szkoły powinny działać normalnie. Nie widzę, żadnego sensu i żadnego powodu w tym co rząd robi. Nie ma żadnego dowodu, że kraje, które stosują takie radykalne obostrzenia, kraje które zamykają gospodarkę, mają wyraźnie lepsze wyniki niż te, które tego nie robią – wskazywał Sośnierz.

– Wręcz przeciwnie. W czołówce krajów, które najlepiej zwalczyły epidemię, są właśnie te, które nie stosowały takich głupich metod – dodał poseł.

Sośnierz podkreślił, że Chiny zamknęły się tylko na trzy tygodnie, a Polska już rok męczy się z koronawirusem.

– Przypominam, że Szwecja, która nie stosowała prawie żadnych obostrzeń ma 900 zgonów na milion mieszkańców, a my 800. Po co to było? Mamy 10 proc. lepiej niż w Szwecji dokonując takich potwornych ofiar (a to są tylko zgony covidowe). Zniszczyliście gospodarkę! – dodał poseł.

W debacie odniósł się również prześladowania ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić.

– Zwracam uwagę na bezsensowność nagonki na ludzi, których nie chcą się szczepić. Na te próby przymuszania polityków – zwłaszcza z lewej strony. My nie jesteśmy w stanie nadążyć ze szczepieniem chętnych – podkreślił.

