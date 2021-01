Donald Trump wyprowadzi się z Białego Domu wcześniej?

– Kongres zatwierdził rezultaty, inauguracja nowej administracji nastąpi 20 stycznia. Moja uwaga kieruje się teraz w kierunku zapewnienia płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przekazania władzy – oświadczył Trump w nagraniu udostępnionym na Twitterze.

Obecny amerykański prezydent najprawdopodobniej opuści Biały Dom 19 stycznia – dzień przed inauguracją Joego Bidena.

Ponoć oboje wraz z Melanią nie mają ochoty na spotkanie z Bidenami. Informują o tym „The New York Times” i „The Guardian”.

W zwykłych okoliczność poprzednia para prezydencka zdaje Biały Dom nowej w dniu zaprzysiężenia. Zdaje się jednak, że między obecnym prezydentem i prezydentem elektem jest zbyt dużo negatywnych emocji.

Jeszcze do niedawna spekulowano, że Trump być może nie będzie chciał opuścić rezydencji prezydentów USA – wszak nie uznaje on wygranej Joego Bidena. Urzędujący POTUS pokazał jednak, że wyżej ceni społeczny spokój i praworządność niż własne ambicje.

– Kongres zatwierdził rezultaty, inauguracja nowej administracji nastąpi 20 stycznia. Moja uwaga kieruje się teraz w kierunku zapewnienia płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przekazania władzy – powiedział w udostępnionym przez siebie nagraniu.

Tak naprawdę od samego początku to demokraci demonizowali Trumpa – on sam ani razu nie powiedział, że zabarykaduje się w Białym Domu. Korzystał jedynie ze swojego prawa do sprawdzenia wyników wyborów (którego nomen omen i tak został pozbawiony).

W dniu zatwierdzenia wyników wyborów prezydenckich, tłumy protestujących, którzy nie zgadzają się z wygraną Bidena, wdarły się do Kapitolu. Nie jest to dobry prognostyk na resztę kadencji nowego prezydenta – choć mówi on o łączeniu społeczeństwa, to ciągłe ataki na Trumpa pokazują, że będzie to prezydentura, która tylko pogłębi podziały.

Źródło: „The New York Times”, „The Guardian”