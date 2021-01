Elon Musk jest już najbogatszy na świecie. O parę miliardów przebił Jeffa Bezosa

Notowania Tesli wzrosły w czwartek o ponad 6 proc. (dane z godz. 20). W wyniku tego majątek Elona Muska przekroczył 190 mld dol. i jest już o 3 mld dol. wyższy od majątku Jeffa Bezosa – założyciela Amazona. Bezos od 2017 roku był najbogatszym człowiekiem na Ziemi, teraz wyprzedził go Musk.

Co by nie myśleć o elektrycznych samochodach, to zaczynają się one naprawdę dobrze sprzedawać. W zeszłym roku akcje marki Muska wzrosły o ponad 700 proc., a Tesla znalazła się na 6. miejscu w notowaniu największych amerykańskich spółek pod względem kapitalizacji

Równolegle do wzrostów notowań Tesli, wzrasta również majątek jej właściciela. Elon Musk od zeszłego roku znajduje się w ścisłej czołówce najbogatszych ludzi na Ziemi, a od wczoraj jest już liderem listy.

Musk posiada 20 proc. udziałów w Tesli i opcje na akcje, przyznane mu w ramach pakietu motywacyjnego, z których niezrealizowany zysk wynosi 40 mld dol.

Choć Amazon Jeffa Bezosa również może zaliczyć rok 2020 do udanych, to firma drożała mimo wszystko wolniej od Tesli. Majątek Jeffa Bezosa skurczył się od początku 2021 r. o 6,1 mld dol., do 184 mld dol. Choć w czwartek Bezosowi przybyły 3 mld, to nie wystarczyły one, by obronić pierwsze miejsce na liście bogaczy.

Źródło: rp.pl