Koronakomunizm w natarciu. Wywłaszczanie w Portugalii w imię odbudowy gospodarki

Pomysły rodem z socjalizmu, a nawet komunizmu, coraz częściej zgłaszają poszczególne rządy – wszystko oczywiście pod pretekstem odbudowy gospodarki po mniemanej pandemii wrażego wirusa.

Rząd Portugalii uchwalił przepisy, na podstawie których państwo będzie mogło wywłaszczyć obywateli w sytuacji wyższej konieczności związanej z planem odbudowy gospodarki po koronakryzysie – ogłosił w piątek socjalistyczny gabinet premiera Antonia Costy.

Zgodnie z nowym prawem osoba pozbawiana przez państwo nieruchomości powinna otrzymać odszkodowanie. Nie będzie jednak mogła sprzeciwić się oddaniu państwu terenu w sytuacji “wyjątkowej potrzeby” dotyczącej realizacji priorytetowych inwestycji.

W Portugalii rząd zatem, podobnie jak w naszym nieszczęśliwym kraju, stawia na Keynsistowską wizję wychodzenia z kryzysu poprzez wielkie państwowe inwestycje. Rozwiązania takie już nie raz doprowadziły do katastrofy i pogłębienia kryzysu.

Pomysł wyjścia z kryzysu poprzez zwiększanie opodatkowania lub zaciągania nowych długów i nieefektywnych państwowych inwestycji ma tyle samo sensu, co próba stanięcia w wiadrze i podniesienia go ciągnąc mocno uchwyt. To się może skończyć jedynie spektakularną klapą.

Przed wywłaszczeniem obywatela władze będą musiały uzasadnić, że przejmowany teren ma wysoką “użyteczność publiczną”. Jak już wspomniano chodzi o tereny, które będą niezbędne dla realizacji jakiejś wielkiej państwowej inwestycji.

Uchwała rządu przewiduje, że wywłaszczenie może nastąpić tylko w “wyjątkowych sytuacjach” i musi być “należycie uzasadnione, przy jednoczesnym zachowaniu praw, wolności i gwarancji obywatelskich”.

Jest to oczywiście oksymoron. Wywłaszczenie, któremu nie można się sprzeciwić, nie może odbyć się przy jednoczesnym zachowaniu praw, gdyż w swej istocie narusza podstawowe prawo własności.

Uchwała gabinetu Costy jest wykonaniem ustawy przyjętej przez parlament Portugalii 12 września 2020 roku, w której izba upoważniła władze kraju do “terminowej realizacji” inwestycji priorytetowych dla odbudowy gospodarki po epidemii Covid-19.

Źródło: PAP/NCzas