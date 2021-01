„Nagrody” dla zaszczepionych w Warszawie? Radni proponują zniżki do kina, teatru i darmową komunikację

Część stołecznych radnych chce „nagród” dla osób, które zaszczepią się na koronawirusa. Ratusz na razie nie udziela jednoznacznej odpowiedzi i zapewnia, że sprawę przemyśli.

W Polsce, wzorem państw Zachodnich trwa dyskusja nad powrotem segregacji, tym razem sanitarnej i różnych praw obywatelskich dla zaszczepionych i niezaszczepionych.

Pojawiały się propozycje np. Krzysztofa Króla, byłego doradcy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, by niezaszczepieni nie mieli dostępu do komunikacji miejskiej.

Po wprowadzeniu szczepionki powinien ruszyć system weryfikujący, czy ktoś był szczepiony. Np. poprzez aplikację mObywatel czy potwierdzanie przez PESEL.

Osoby nieszczepione nie miałyby prawa korzystania z transportu publicznego, kin, galerii, szkół etc. — Krzysztof Król (@krzysztofkrol) December 5, 2020

Aż tak daleko nie idą radni Warszawy, jednak wpadli oni na pomysł „nagród” dla zaszczepionych. Koncepcje przedstawili radna Warszawy Renata Niewitecka oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz.

Niewitecka i Potapowicz przedstawili swoje pomysły w interpelacji do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Apelują między innymi, by zaszczepieni mieli zniżki kupując bilety do teatru, darmowe bilety komunikacji miejskiej czy nie musieli płacić za parking w centrum.

„Nagrody” dla zaszczepionych?

– Prosimy o rozważenie wprowadzenia zachęt dla mieszkańców Warszawy, które realnie mogłyby przełożyć się na zwiększenie liczby osób, które skorzystają z dobrowolnego szczepienia przeciw COVID-19 – piszą radni.

– Zwolenników i przeciwników jest niemal po równo. Do tego dla 74 proc. sceptyków obecne zachęty są bez znaczenia – dodają i piszą, że potrzebne są dodatkowe „nagrody”, dzięki którym kolejne osoby skuszą się na cudowny preparat, który chroni przed wrażym wirusem.

– Każdy zaszczepiony warszawiak mógłby otrzymać m.in. jednorazową zniżkę do wybranych miejskich muzeów lub teatrów, kartę uprawniającą do darmowego parkowania w danym dniu lub bezpłatną komunikację miejską w dniu szczepienia – wylicza portal warszawa.naszemiasto.pl.

Odpowiedź Ratusza

Jak na razie nie wiadomo czy pomysł ma szanse na realizacje, Ratusz nie wyklucza jednak wdrożenia dodatkowych rozwiązań. – Interpelacja na pewno zostanie przez nas przeanalizowana i odpowiemy na nią – podkreśla rzecznik Karolina Gałecka.

– Na tym etapie jest za wcześnie by mówić czy miasto będzie planowało jakiekolwiek zachęty dla osób, które się zaszczepią. Ze wstępnych danych zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie warszawiaków, którzy są gotowi do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 – dodaje w rozmowie z warszawa.naszemiasto.pl.