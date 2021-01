Prezydent USA Donald Trump wrócił na Twittera i apeluje do amerykańskich patriotów

„75 000 000 wspaniałych amerykańskich Patriotów, którzy głosowali na mnie, AMERYKĘ PRZEDE WSZYSTKIM i UCZYŃMY AMERYKĘ ZNOWU WIELKĄ, będą mieli POTĘŻNY GŁOS słyszany w dalekiej przyszłości. Nie będą lekceważeni lub traktowani nieuczciwie w żaden sposób!” – głosi Tweet Trumpa na odblokowanym po 12 godzinach koncie prezydenta.

Reuters przypomina, że prezydent obiecał dzień wcześniej uporządkowane, płynne przekazanie władzy prezydentowi elektowi Joe Bidenowi. Wyborcze zwycięstwo tego ostatniego zatwierdził w czwartek 7 stycznia Kongres.

Podczas zajęcia siedziby amerykańskiego parlamentu Trump odrzucał apele doradców o potępienie uczestników zamieszek. Podobno nie chciał w ogóle o tym rozmawiać – mieli przekazać jego współpracownicy.

Tłum, który wtargnął w środę do Kapitolu, był częścią wielotysięcznej demonstracji w Waszyngtonie. Zorganizowano ją przeciwko fałszerstwom wyborczym. Manifestacja odbywała się pod hasłem „Uratować Amerykę”.

Po zajęciu Senatu i zamieszkach, proces akceptacji Bidena przeszedł już bez żadnych oporów ze strony Republikanów. Demokraci wykorzystuj a ten fakt nawet do wszczęcia impeachmentu Trumpa, który i tak musi odejść za kilka dni. Chyba się go jednak nadal boją…

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021