Szczepienia przeciw COVID-19. Tak wyglądają statystyki w Polsce. Rząd podał liczbę powikłań

Do czwartku 7 stycznia zaszczepiono przeciw COVID-19 blisko 178 tys. osób. Szczegółowe dane o liczbie zaszczepionych w Polsce podał szef KPRM Michał Dworczyk.

W przyszłym tygodniu do Polski ma dotrzeć szczepionka firmy Moderna. Liczba szczepień ma znacząco wzrosnąć w II kwartale, wraz z większymi dostawami.

W sumie zaszczepiono 177 863 osoby. Do punktów szczepień dostarczono 204 tys. dawek szczepionki. Dotąd 215 dawek szczepionki zostało zutylizowane.

Do końca pierwszego kwartału Polska otrzyma ok. 5,9 mln, co pozwoli na zaszczepienie 2,95 mln pacjentów.

Szczepienia w Polsce. Liczba powikłań

Jak podał rząd, u ośmiu osób wystąpiły lekkie niepożądane odczyny poszczepienne. Więcej informacji na ich temat nie udzielono.

Według Dworczyka Polska jest w UE na trzecim miejscu pod względem liczby wykonanych szczepień – za Niemcami i Włochami.

Nowa szczepionka w Polsce

W minioną środę Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła kolejną szczepionkę przeciw koronawirusowi – amerykańskiej firmy Moderna.

Pierwsza część preparatu tej firmy powinna dotrzeć do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw będzie to 29 tys. dawek szczepionki, a do końca tego kwartału, czyli do marca, Polska ma otrzymać około 800 tys. dawek.

W jednej fiolce szczepionki Moderny, dopuszczonej w środę na rynek UE, jest dwa razy więcej dawek niż w szczepionce Comirnaty – preparatu Pfizera.

Szczepienia dla seniorów Kiedy początek?

Rząd sprecyzował w czwartek informacje o szczepieniach dla seniorów. Od 15 stycznia seniorzy 70 plus z e-skierowaniem będą mogli umówić się na konkretny termin zaszczepienia.

Szczegółowe informacje o pozostałych grupach wiekowych bądź zawodowych zapowiedziano na początek przyszłego tygodnia.

Źródło: PAP/NCzas