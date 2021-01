Weto prezydenta Dudy. Premier Mateusz Morawiecki został już oficjalnie poinformowany

Prezydent Andrzej Duda zawetuje nowelę ustawy o działach administracji rządowej – dowiedziała się Interia. Premier Mateusz Morawiecki został już oficjalnie poinformowany.

Przyjęte przez PiS zmiany w prawie pozwoliłyby na gargantuiczny rozrost administracji rządowej.

Dotyczą one m.in. włączenia do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu oraz wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Ustawę próbował już odrzucić zdominowany przez opozycję Senat, jednak pisowska większość w Sejmie odrzuciła wniosek 17 grudnia 2020.

Na szczęście szkodliwość ustawy zauważył również prezydent. O tym, że Andrzej Duda będzie chciał zablokować nowelę powiedział Interii rzecznik rządu Piotr Müller.

– Pan Prezydent poinformował Pana Premiera o tym, że zamierza zastosować prawo weta. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie, podczas którego mają być omówione zastrzeżenia. Jesteśmy otwarci na uwagi do nowego projektu ustawy – przekazał.

Andrzej Duda jako powody swojej decyzji podaje troskę o środowisko i obawy, że wyodrębnienie z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo, budzi wątpliwości, jeżeli weźmie się pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasów w Polsce.

Jakie by jednak nie były prezydenckie motywy, to chce on zablokować powstanie nowych rządowych działów, co należy uznać za działanie pozytywne.

Źródło: Interia