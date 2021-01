Burmistrz Zakopanego woła o ratunek. „Walczymy o przedsiębiorców, o turystykę…”

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zwrócił się z apelem do rządu o otwarcie stoków, chociaż po 17. stycznia. Górale są w rozpaczliwej sytuacji. Zamknięcie hoteli, gastronomii i zakaz jazdy na nartach oznacza całkowite zamknięcie turystyki, a co za tym idzie, odcięcie ludzi od środków do życia.

– Nie mamy żadnych propozycji rządowej pomocy oprócz tych, które znamy z mediów. Walczymy o przedsiębiorców, o turystykę, o rozwój naszego regionu.

– Najlepszy okres jest nie do uratowania. Ale pomogłoby otwarcie stoków po 17 stycznia – stwierdził w piątek w rozmowie na antenie radia RMF FM.

Na razie zgodnie z decyzją rządu blokada w takim kształcie ma trwać do końca stycznia.

Jednak samorządowcy i przedsiębiorcy zauważają, że nie otrzymali żadnych propozycji wsparcia z Warszawy, poza zapewnieniami w mediach, że będą tarcze.

Ze swojej strony Dorula robi co może, żeby ratować lokalny biznes. Z podatków za styczeń zwolnił właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą prowadzić działalności przez pandemię.

Ale jak tłumaczy, rządowe obietnice pozostają bardzo enigmatczne.

– Nie wiem, ile z zapowiadanego 1 mld zł pomocy dla gmin górskich trafi do Zakopanego. Nie wiemy, na jakich zasadach ta pomoc będzie udzielana – mówił burmistrz.

Jednocześnie włodarz Zakopanego zaprzeczył, że ma jakieś informacje o przedsiębiorcach, którzy nie stosują się do obostrzeń.

– Być może są i takie sytuacje, że turyści odwiedzają „rodzinę”, o istnieniu której wcześniej nie mieli pojęcia – skomentował.

– Jeżeli będzie taka możliwość, to szkoły są przygotowane na ponowne otwarcie. Jednak nie chcemy tego robić tylko po to, żeby potem znowu je zamykać – odpowiedział na pytanie ws. powrotu dzieci do szkolnych ław.