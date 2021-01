Demokraci przedłożą w poniedziałek 11 stycznia wniosek o impeachment Trumpa

Lieu, aktywnie biorący udział w procesie impeachmentu Trumpa w grudniu 2019 r., który ostatecznie zakończył się niepowodzeniem w Senacie, przekazał, że teraz pod nowym artykułem impeachmentu podpisało się 180 kongresmenów w następstwie zamieszek zwolenników Trumpa na Kapitolu z 6 stycznia.

Wcześniej portal CNN podał, że Demokraci w Izbie Reprezentantów planują w poniedziałek przedstawić w Kongresie artykuł impeachmentu wobec prezydenta Trumpa i głosować nad nim w przyszłym tygodniu. We wstępnym projekcie aktu – jak podało CNN – oskarża się go o „podżeganie do powstania”.

Po szturmie na Kapitol przywódcy Partii Demokratycznej są zdeterminowani, by procedura impeachmentu nastąpiła szybko, tym bardziej że pozostało jedenaście dni do inauguracji prezydenta elekta Joe Bidena 20 stycznia.

W Waszyngtonie mówi się nieoficjalnie, że do głosowania nad wnioskiem powinno dojść jeszcze przed 15 stycznia.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.

We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK

— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021