Facebook, Google, Twitch, YouTube. Teraz Reddit i Discord banują zwolenników Trumpa

Reddit zablokował forum zwolenników Donalda Trumpa. Discord zablokował serwer, na którym rozmawiali zwolennicy prezydenta.

Prezydent Donald Trump nie może już publikować na Twitterze, Facebooku, YouTube czy Twitchu. Teraz giganci wzięli się za jego zwolenników.

Reddit zablokował forum r/donaldtrump na którym rozmawiali zwolennicy prezydenta. Przypomnijmy, że już w czerwcu Reddit zablokował forum r/The_Donald z którego korzystali sympatycy Trumpa.

Natomiast teraz do akcji wkroczył Discord. Discord to najpopularniejszy komunikator wśród graczy, ale nie tylko oni z niego korzystają.

Discord zablokował serwer „The Donald”, na którym przesiadywali zwolennicy Trumpa. Już w październiku skrajnie lewicowy portal Mother Jones wskazywał, że przenieśli się na niego zwolennicy Trumpa, którym zamknięto fora na Reddit.

Co ciekawe, sam Discord wydał oświadczenie, iż nie ma dowodów, że biorący udział w szturmie na Kapitol, korzystali z serwera „The Donald” aby zorganizować atak.

– Prowadzimy politykę zero-tolerancji dla nienawiści i przemocy czy używania naszej platformy do wspierania lub organizowania się ekstremistów – oświadczył Discord.

– Nie ma dowodów, że serwer The Donald był wykorzystany do zorganizowania zamieszek 6 stycznia. Discord zdecydował się zbanować serwer w związku z jego powiązaniami z forami, wykorzystanymi do wzniecenia przemocy, planowaniu siłowego przewrotu w USA i rozpowszechnianiu dezinformacji związanych z fałszerstwami przy wyborach w 2020 roku – dodał Discord.

Źródło: The Verge / webXtech