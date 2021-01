Iran zakazuje importu szczepionek z USA i Wielkiej Brytanii

Importowanie szczepionek z USA i W. Brytanii do Iranu jest zabronione – ogłosił 8 stycznia najwyższy irański przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei. Nie powoływał się na jakieś prace naukowe, ale na… zdrowy rozsądek.

Chamenei wystosował takie polecenie do urzędnikom i poinformował o zakazie w telewizyjnym przemówieniu. Powołał się na to, że „gdyby Ameryka była zdolna do wyprodukowania szczepionki, nie doświadczałaby takiej porażki w radzeniu sobie z koronawirusem we własnym kraju”.

„Nie ufam im” – dodał Chamenei i jakaś logika w tym jest. Stwierdził także, że Wielka Brytania i USA mogą po prostu próbować testować szczepionkę w innych krajach. Sceptycznie podchodzi również do preparatów pochodzących z Francji.

Pozostają szczepionki z Rosji i Chin, chociaż nad szczepionką pracują też np. w Maroku. Chyba, że opracują własny preparat.

Na razie Iran jest dość mocno dotknięty pandemią koronawirusa. Pod koniec 2020 r. rozpoczęto tam jednak badania kliniczne nad szczepionką przeciw Covid-19 krajowej produkcji.

Źródło: PAP