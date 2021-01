Właściciele stacji narciarskiej w Karpaczu załamani. Próbują się ratować, jak tylko mogą

Wielu polskich przedsiębiorców jest na skraju wyczerpania, ich biznesy padają, a oni sami nie wiedzą jak je ratować. Blokada gospodarki odciska na nich wielkie piętno. W fatalnej sytuacji jest firma rodzinna państwa Lustyków, którzy prowadzą Stację Narciarską Pod Wangiem w Karpaczu. Żeby ratować dorobek życia postanowili zorganizować zrzutkę.

„Stacja Narciarska „POD WANGIEM” to rodzinna firma działająca w zimowej branży od 1990 roku. Zaczynaliśmy od własnoręcznie skonstruowanego wyciągu orczykowego. Coroczne inwestycje, determinacja oraz dążenie do rozwoju pozwoliły na stworzenie nowoczesnego systemu naśnieżania, wybudowanie w 2014 roku 4 osobowej kolei linowej i rozwoju infrastruktury towarzyszącej. Jak większość firmy w dzisiejszych czasach przy inwestycjach posiłkujemy się kredytami, leasingami i ratalną formą zakupu sprzętu” – czytamy w opisie zrzutki.

– To, że aktualnie nie jesteśmy w stanie prowadzić działalności i zarabiać, nie pozwoli nam utrzymać stacji narciarskiej do przyszłego sezonu – mówi Aneta Lustyk w rozmowie z telewizją Strimeo.

– Działalność prowadzimy tylko w okresie zimowy i powoduje to utratę całkowitego dochodu – dodaje Bogusław Lustyk.

Żeby Lsutykowie mogli utrzymać interes do przyszłego sezonu potrzebują ok. 900 tys. zł. – To koszty związane z leasingami, kredytami, z utrzymaniem kolei, z serwisami, z odbiorami, dozorami technicznymi, to wszystko też wymaga przez cały rok wymaga prądu, musimy prowadzić prace konserwacyjne, które oczywiście odbywają na maszynach działających. Więc cały rok koszty są i trzeba je pokrywać – tłumaczy pani Aneta.

Na razie wierzyciele przez wzgląd na sytuacje dali dodatkowy czas. – Bank wstępnie wyraził zgodę na przełożenie rat kapitałowych na koniec kredytu – mówi pan Bogusław. Nie wiadomo jednak jak co będzie dalej. Dwa pokolenia na to pracowały, żeby teraz przejął to komornik…? – pyta bezradny przedsiębiorca.