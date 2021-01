Elon Musk polecił Signal. Zarobiła przypadkowa firma o podobnej nazwie

Elon Musk rekomendował używanie znanego komunikatora. Przez wpis miliardera zarobiła niezbyt znana firma.

Szef Tesli napisał na Twitterze, aby korzystać z komunikatora Signal. Elon Musk nie spodziewał się najwyraźniej jaki chaos wywoła jego wpis.

Najbogatszy człowiek świata zamieścił swój wpis po tym, gdy wyszło na jaw, że należący do Facebooka WhatsApp będzie zbierać więcej informacji o użytkownikach. Signal jest konkurencją WhatsApp.

Po wpisie Muska Signal przeżywa prawdziwe oblężenie. Użytkowników jest ich wielu, że pojawiły się kłopoty z wysyłaniem kodów do weryfikacji konta.

Ale to nie jedyny efekt wpisu miliardera. Nieoczekiwanie na zamieszaniu wzrosły akcje „Signala”.

Nie chodzi jednak o komunikator, a przypadkową firmę z Teksasu, o takiej samej nazwie. Sam Signal jest tworzony bowiem przez organizację non profit, która żyje z dobrowolnych dotacji.

Inwestorzy zaczęli kupować akcje spółki Signal Adavance Inc. Działająca od 1992 roku firma zajmuje się usługami dla pracowników medycznych i prawników.

7 stycznia wartość jej akcji po raz pierwszy w historii firmy przekroczyła 1 dolar. Tego samego dnia akcje urosły łącznie o 700 proc. do wartości 4,28 dol.

To jednak nie koniec, bo w piątek akcje Signal Adavance Inc. osiągnęły szczytowe 8,30 dolara. Następnie spadły do poziomu 5,45 dol., by znowu zacząć rosnąć.

Na koniec piątku, gdy zamknięto giełdę, ich wartość wynosiła 7,19 dol. Kapitalizacja spółki w ciągu dwóch dni wzrosła z 55 mln do prawie 660 mln dolarów.

