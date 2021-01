Historyczne opady śniegu w Hiszpanii. Trzy ofiary śmiertelne

Jedną nich jest mężczyzna znaleziony w zaspie śniegu w Zarzalejo, na północny zachód od Madrytu. Dwie inne osoby zginęły podczas próby przekroczenia rzeki w Mijas, niedaleko Malagi, na południu, gdzie szaleją z kolei ulewne deszcze.

Pokrywa około 20 centymetrów śniegu okazała się w Madrycie kataklizmem. W sobotę 9 stycznia ruch był sparaliżowany na około 400. drogach. W korkach utknęły liczne TIR-y. Do rozławdowania zatorów użyto wojska.

Poza regionem Madrytu trudna sytuacja panuje w Guadalajarze, Cuence, Albacete, Catellon, Walencji (zamknięty port), Saragossie i Tarragonie.

Tak obfitych opadów nie było w tym rejonie od 50 lat. W Madrycie wstrzymano ruch autobusów miejskich i wyłączono z użytku parki. Zakłócenie dotknęły także ruchu pociągów.

Zamknięto również lotniska i przejścia graniczne do Francji, w Pirenejach.

Hiszpanie przestaną teraz narzekać na „ocieplenie klimatu”?

Są też jednak i „przyjemniejsze” strony opadów śniegu na ulicy i paraliżu służb miejskich:

Celebrations in Madrid,Spain due to the heaviest snowfall in 50 years ❄️#Espagne #Madrid #Spain #snow pic.twitter.com/OaqUie7ZuP

— Media Today (@MediaToday_ae) January 10, 2021