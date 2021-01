Nawet PiS nie ma tak autorytarnych zapędów. Platforma zapowiada zaprowadzanie cenzury

PO pochwala zaprowadzenie cenzury przez internetowych gigantów. Jej posłowie zapowiadają, że po dojściu do władzy zrobią to samo.

Platforma Obywatelska nie kryje radości z tego, że firmy internetowe mają taką władzę, iż mogą zamknąć konta nawet prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Cenzura zaczyna być tak powszechna, że Twitter blokuje konta tysiącom zwolenników Trumpa, a Amazon, Google i Apple blokują konkurencję dla Twittera – platformę Parler.

Posłowie PO zapowiadają, że sami podejmą podobne działania gdy Platforma Obywatelska dojdzie do władzy. „Historia konta Trumpa pokazuje jak nędzny w przyszłości będzie los takich kont jak @tvp_info, @KurskiPL @OlechowskiJarek” – pisze wiceprzewodniczący PO Nitras. Partyjny działacz nie mówi, jak zamierza „wybierać” tych, którzy będą uciszani. Czy zrobi to jakaś partyjna komisja PO, czy może sam Nitras?

Nitrasowi wtóruje Kierwiński: „Usunięcie konta @realDonaldTrump z twittera, to czytelna wskazówka dla tych wszystkich, którzy tworzą treści w TVP Info i Wiadomościach TVP. Lepiej rzucić taką pracę, niż być jak Trump”.

Nie wiemy jak to jest być jak Kierwiński, ale być może to on z Nitrasem będzie ustalał, kto może co pisać np. na Twitterze.

Oczywiście to tylko głupia naiwność Nitrasa i Kierwińskiego oraz wielu innych posłów PO. Ich intencje są jasne – zaprowadzanie cenzury. Nie zauważają jednak, że mogą nie mieć w tej sprawie nic do powiedzenia, bo o wszystkim zdecydują cenzorzy z amerykańskich korporacji. Jeśli Nitras i Kierwiński będą działać tak, że będą się podobać gigantom internetowym, to być może będą mogli czasami wskazać kogo się ucisza i co się cenzuruje.