Pedoelita. Guru francuskiej lewicy latami gwałcił pasierba, syna ministra spraw zagranicznych. „Wszyscy” o tym wiedzieli

Kolejna pedofilska afera wstrząsa Francją. Guru francuskiej lewicy Olivier Duhamel oskarżany jest o molestowanie i gwałcenie swego pasierba. Otoczenie miało wiedzieć o ohydnych czynach pedofila.

Olivier Duhamel to jedna z najbardziej znanych postaci francuskiej polityki – idol i czołowy intelektualista lewicy. Szef Narodowej Fundacji Nauk Politycznych, ekspert konstytucjonalista z ramienia Partii Socjalistycznej zasiadał także w Parlamencie Europejskim.

Teraz oskarżany jest o pedofilię przez własna pasierbicę i córkę byłego ministra spraw zagranicznych.

Camille Kouchner opublikowała książkę na temat swej rodziny „La Familia Grande” i napisała w niej, iż jej nastoletni brat w przez wiele lat był molestowany i gwałcony przez swego ojczyma Duhamela. Do gwałtów na pasierbie dochodziło w latach 80-ych.

Matka rodzeństwa Evelyne Pisier, która miała romans z Fidelem Castro rozwiodła się z ze swoim mężem Bernardem Kouchnerem i związała z Olivierem Duhamel. Wtedy dzieci trafiły pod jego opiekę.

Camille Kouchner powiedziała magazynowi L’Obs, że wiele osób z otoczenia Duhamela i jej matki Evelyne Pisier w Paryżu wiedziało o tym .

– Oczywiście pomyślałam, że moja książka może wydawać się nieprzyzwoita ze względu na sławę mojej rodziny. Wtedy pomyślałam sobie, że to jest dokładnie to, co należy zrobić – powiedziała.

„Miałam 14 lat i odpuściłam sobie. Miałam 14 lat, wiedziałam i nic nie powiedziałam” – napisała w publikowanych przez dwa pisma fragmentach książki.

W opublikowanych fragmentach nazywa swojego brata jedynie „Wiktorem”, aby chronić jego prywatność. Ten w rozmowie z „Le Monde” powiedział, że przeczytał fragmenty ksiazki i cieszy się, że jego siostra przemówiła w jego imieniu.

– Potwierdzam, że to, co napisała moja siostra na temat działań Oliviera Duhamela wobec mnie, jest prawdą.

Głos zabrał też Bernard Kouchner ojciec molestowanego i gwałconego chłopca. Były minister spraw zagranicznych, czołowy polityk Partii Socjalistycznej poprzez prawnika wydał oświadczenia, w którym napisał:

„Ciężki sekret, który ciąży na nas zbyt długo, szczęśliwie został uchylony. Podziwiam odwagę mojej córki Camille”. Z oświadczenia wynika, że wiedział, iz jego syn jako chłopiec był gwałcony i molestowany.

Oskarżenia traktowane są bardzo poważnie. Prokuratorzy paryscy poinformowali że otwierają śledztwo w sprawie Duhamela w związku z podejrzeniem gwałtu i wykorzystywania seksualnego małoletniego przez osobę, które ma nad nią władze i sprawuje nad nią opiekę.

Sam Duhamel zaprzecza oskarżeniom, ale ustąpił ze wszystkich stanowisk. Oznajmił, że nie będzie też już prowadził swego show w radio Europe 1 i rezygnuje tez z roli eksperta w telewizji LCI TV.