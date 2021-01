PiS oszalało! 30 policjantów ruszyło na restaurację, która otworzyła się na klientów [VIDEO]

Około 30-osobowy oddział policji został rzucony na restaurację i jej klientów. Absurdalne wydarzenia w Cieszynie.

Popularna restauracja „U Trzech Braci” była pierwszą, która powiedziała „dość” obostrzeniom. Właściciele mając do wyboru bankructwo albo walkę, wybrali walkę.

Restaurację otworzono, a do lokalu przybyli liczni klienci. A za nimi horda policji…

Już w tygodniu właściciele poinformowali, że restauracja zostanie otwarta stacjonarnie od piątku. – Oznacza to, że będziecie mogli znów przyjść i zjeść normalnie jak ludzie w naszej restauracji – można było przeczytać na Facebooku restauracji.

Właściciele powołują się na wyrok WSA w Opolu w sprawie fryzjera ukaranego przez sanepid za ostrzyżenie klient. Sąd stwierdził, że sanepid nie może nakładać kar na podstawie rozporządzenia rządu.

W odpowiedzi na działania właścicieli sanepid wysłał w sobotę przedstawicieli inspektoratu. Jednak w obronie restauracji stanął m.in. poseł Przemysław Koperski.

– Złożę pismo do szefa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie z wnioskiem o wyjaśnienia i podanie danych osób przeprowadzających czynności służbowe – pomimo mojej prośby nie przedstawiły się i nie okazały legitymacji służbowych – powiedział polityk.

Natomiast w niedzielę do lokalu wkroczyła policja. To wywołało oburzenie klientów, którzy skandowali „zdejmij mundur, przeproś matkę”.

– Chcemy normalnie funkcjonować, to jest ostatni dzwonek, żeby obudziła się Polska – powiedziała jedna z osób uczestniczących w zdarzeniu.

Do 3Braci skierowano Ok. 30 os. oddział @PolskaPolicja – i 10 radiowozów by podjąć próbę legitymowania kilku klientów lokalu ‼️ Jestem na miejscu – Policja właśnie wycofała się z Restauracji# i okolic Teatru, jutro będę wnioskował o wyjaśnienia do KWP w Katowicach. @__Lewica pic.twitter.com/4eCyeZfyeH — Przemysław Koperski #Lewica (@KoperskiPrzemek) January 10, 2021

Ok. godziny 17 wejście do restauracji otoczyły radiowozy i policjanci. Łącznie ok. 30 funkcjonariuszy i kilka radiowozów.

Ostatecznie policjanci wycofali się i odjechali z miejsca. Nie chcieli komentować sprawy i odpowiadać na pytania mediów.

Właściciele dla bezpieczeństwa pozbyli się pieniędzy z firmowego konta, by sanepid nie mógł ściągnąć ewentualnych kar. Ruszyła również internetowa zbiórka na opłacenie mandatów – uzbierano już prawie 4 tys. złotych.

Źródło: Wirtualna Polska