Przestępcy i ludzie bez wykształcenia w ministerstwach?! Szokujący plan Ziobry

PiS chce zmienić ustawę o służbie cywilnej. Jeśli plan resortu Ziobry wejdzie w życie to przestępcy i ludzie bez wyższego wykształcenia będą mogli zajmować ważne państwowe posady.

Zgodnie z polskim prawem, aby pełnić funkcje kierownicze np. w ministerstwach, nie można mieć na koncie prawomocnego wyroku. Wymagane jest też wyższe wykształcenie.

Teraz okazuje się, że PiS po cichu chciał te przepisy zmienić. Sprawę ujawnił adwokat Konrad Pogoda.

Mec. Pogoda zauważył, że resort sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry próbował przepchnąć zmiany w ustawie o służbie cywilnej. W ten sposób przestępcy i ludzie bez żadnego wykształcenia mogliby odnaleźć się na ministerialnych stołkach.

– Zmiana art. 52 ustawy o służbie cywilnej poprzez dodanie ust. 2 doprowadzi do tego, że wyższe stanowiska będą mogły zajmować osoby bez wyższego wykształcenia oraz karane. Czyżby pan Ziobro chciał powołać do MS jakiegoś recydywistę? – zwrócił się do ministra mec. Konrad Pogoda.

Poprawka do ustawy o służbie cywilnej miała być przepchnięta razem z tzw. ustawą mandatową, czyli wraz z nowelą Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zmiana art. 52 ustawy o służbie cywilnej poprzez dodanie ust. 2 doprowadzi do tego, że wyższe stanowiska bedą mogły zajmować osoby bez wyższego wykształcenia oraz karane. Czyżby pan Ziobro chciał powołać do MS jakiegoś recydywistę?

Cc: @obywatel2k @Bartek_Star @Olimpia81516640 pic.twitter.com/j8nNE5MLAD — Johnny „Kamikaze” Brown #FBPE #StrajkKobiet (@KonradPogoda) January 9, 2021

– Artykuł 52 ustawy o służbie cywilnej wylicza jakie stanowiska są uznawane za wyższe w służbie cywilnej. To m.in. kierujący departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób – wylicza portal InnPoland.

Natomiast artykuł 53, mówi o tym, że osoby zajmujące ww. stanowiska muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Tymczasem poprawka do artykułu 52 miałaby brzmieć: “przepis ust. 1 pkt. 1 nie dotyczy podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, przez których Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością sądów”.

Ukryta poprawka

– Uzupełniając treść artykułu 52 – o stanowiskach kierowniczych w służbie cywilnej – o punkt drugi, który mówi o tym, że punkt pierwszy nie dotyczy stanowisk w Ministerstwie Sprawiedliwości, wprowadza się pewien wyjątek. I to dla bardzo wąskiej grupy osób zajmujących się bardzo poważną sprawą, jaką jest nadzór nad sądownictwem – komentuje mecenas Konrad Pogoda.

Jak wyjaśnia adwokat, wyłączenie stanowisk z Ministerstwa Sprawiedliwości z artykułu 52 ustawy oznacza, że wobec tych osób nie będą również obowiązywały wymagania wynikające z artykułu 53, dotyczącego niekaralności i wyższego wykształcenia.

– Zgodnie z przepisami osoba, która ma pełnić funkcje kierownicze w jakimkolwiek urzędzie czy ministerstwie musi spełniać wymogi z artykułu 53. A w myśl nowej poprawki: każda, za wyjątkiem Ministerstwa Sprawiedliwości – tłumaczy mec. Pogoda.

Zdaniem adwokata najbardziej szokujące jest to, że poprawka do ustawy została połączona z nowelizacją Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. – Formalnie to nie ma ze sobą żadnego związku. Taka “wrzutka”, mówiąc kolokwialnie, jest o tyle zastanawiająca że sugeruje jakieś drugie dno w sprawie – podkreśla prawnik.

Natomiast co bardziej zastanawiające, ani legislatorzy, ani prawnicy nie zwracali uwagi na ów wrzutkę do nowelizacji.

Źródło: InnPoland