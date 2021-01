Schwarzenegger porównał Trumpa i jego zwolenników do nazistów, a atak na Kapitol do Nocy Kryształowej! [VIDEO]

Arnold Schwarzenegger opublikował na swoim profilu film z przesłaniem do Amerykanów. Były gubernator Kalifornii, i jeden z największych gwiazdorów Hollywood, uderzył w prezydenta Donalda Trumpa, jak żaden Republikanin przed nim.

Schwarzenegger w nagraniu przypomniał, że jest imigrantem i pochodzi z Austrii. Były gubernator na nagraniu wspomniał koszmar swojego dzieciństwa.

Arnold urodził się dwa lata po zakończeniu drugiej wojny światowej. Jak wspomina, był to kraj złamanych ludzi.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021