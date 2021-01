Szokujące badanie. Polacy nie chcą, by Polacy byli właścicielami mediów w Polsce [SONDAŻ]

Aż 10 proc. osób uważa, że Polacy nie powinni mieć własnych mediów. Z kolei 9 proc. stwierdziło, że Polacy powinni być właścicielami mniej niż połowy mediów w Polsce.

Wspierający PiS portal wPolityce zlecił badanie dotyczące tego, do kogo powinny należeć media w Polsce. Sondaż wykonała kontrowersyjna pracownia Social Changes.

Wyniki musiały okazać się sporym szokiem dla samych braci Karnowskich i PiS. Okazuje się bowiem, że niewiele osób chce, aby media w Polsce należały wyłącznie do Polaków.

Zaledwie 35 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „wszystkie media w Polsce powinny należeć do polskich właścicieli”. Kolejne odpowiedzi były równie zaskakujące.

Zaledwie 17 proc. badanych wybrało odpowiedź, że „więcej niż połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli”.

Natomiast 29 proc. wskazało, że „co najmniej połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli”.

9 proc. badanych stwierdziło, że „mniej niż połowa mediów w Polsce powinna należeć do polskich właścicieli”. Z kolei aż 10 proc. uważa, że „żadne media w Polsce nie powinny należeć do polskich właścicieli”.

Co ciekawe, 76 proc. Polaków uważa, że to, do kogo należą media, wpływa na sposób przekazywania przez nich informacji. Częściej niż wyborcy PiS (75 proc.) taką odpowiedź wskazywali wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.).

Źródło: wPolityce