Winnicki: szykuje się nam armagedon gospodarczy. Żądamy natychmiastowego odwołania lockdownu

Polityk Konfederacji Robert Winnicki był gościem „Śniadania w Polsat News”. Poseł odniósł się m.in. do lockdownu oraz skutecznych terapii Covid-19, które rząd ignoruje. Padła także kwestia powrotu dzieci do szkół.

– Żądamy odwołania lockdownu. Żądamy, żeby rząd przestał ignorować skutecznie terapie, np. amantadyną. Przedsiębiorcy są przygotowani i chętni, żeby działać w reżimie sanitarnym – mówił Robert Winnicki. Przypomniał, że są liczne dowody na skuteczność amantadyny. Jak podkreślał, sam przechodził taką terapię.

– 1 września, kiedy rząd beztrosko otwierał szkoły było 550 zakażeń dziennie. Wczoraj było ponad 10 tys. przypadków. W takich warunkach powrót dzieci do szkół to przepis na katastrofę – grzmiała tymczasem poseł Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Polityk Konfederacji ewentualny uczniów do szkół skomentował tak:

– Dzieci powinny jak najszybciej wrócić do szkół. Przykład przedszkoli pokazuje, że szkoły nie są jakimiś wielkimi rozsadnikami epidemii – ocenił Winnicki. Jak podkreślał, stacjonarna edukacja powinna zostać przywrócona na wszystkich etapach. – Studia w systemie online to fikcja – wskazał.

Zdaniem Marcina Bosackiego z PO, „nie można wysyłać dzieci do szkół, bo skończy się jak we wrześniu”. Polityk Platformy zarzucił rządowi, że „za wolno szczepi”. – Gdyby pan poseł słuchał Komisji Zdrowia to tam wielokrotnie padła odpowiedź, że rząd oczekuje, że najpóźniej do końca roku wszyscy chętni zostaną zaszczepieni – odparł Tomasz Latos z PiS.

Robert Winnicki podkreślał również, że wciąż wiele branż jest zamrożonych. – O ile ubiegły rok wiele przedsiębiorstw przeszło albo nie przeszło, o tyle teraz szykuje się nam naprawdę armagedon gospodarczy. Szykuje się nam armagedon gospodarczy, ponieważ firmy zaczynają plajtować i to na masową skalę. To nie jest tylko kwestia hotelarstwa, turystyki, sportów zimowych, gastronomii, ale to wszystko jest związane z tysiącami innych przedsiębiorstw z nimi powiązanych – zaznaczył.

– Ten twardy lockdown, który miał być wprowadzony powyżej 20-kilku tys., wtedy, kiedy widzieliśmy te słupki, wykresy, które pokazywał rząd, został wprowadzony przy mniejszej liczbie i jest utrzymywany przy dużo mniejszej liczbie zakażeń. Rząd tak naprawdę nie realizuje swoich założeń, swojej własnej polityki. Żądamy natychmiastowego zamknięcia tego lockdownu – skwitował.

Źródło: Polsat News