Dom zwyrodnialca Epsteina będzie zrównany z ziemią. To tam pedofil Epstein i jego goście wykorzystywali dziewczynki

Rezydencja pedofila Epsteina na Florydzie będzie zrównana z ziemia. Nowy właściciel i władze miasta chcą zniszczyć „pamiątki” po zwyrodnialcu.

Deweloper i agent nieruchomości z Florydy Todd Michael Glaser został właścicielem posiadłości po nieżyjącym już pedofilu Jefferey’u Epsteinie. Leżąca w Palm Beach nieruchomość została w lipcu wystawiona na sprzedaż za 22,5 miliona dolarów. Nabywca najprawdopodobniej zapłacił za nią ok. 18 milionów. Sprzedającym były władze federalne. Cały majatek pedofila został zajęty w poczet odszkodowań dla ofiar jego nikczemnej działalności.

Epstein nabył posiadłość na Florydzie w 1990 roku za 2,5 miliona dolarów. Nowy właściciel Glaser zapowiedział, iż zrówna z ziemia stojąca na posiadłości wybudowaną w 1952 roku rezydencję. Liczący 6 sypialni dom o powierzchni około 4 tysięcy metrów kwadratowych z dużym basenem został zaprojektowany przez architekta Johna Volka w stylu określanym jako West Indies. Z wyburzeniem nie powinno być kłopotów, bo chcą tego sąsiedzi i władze miasta. W normalnych okolicznościach niełatwo jest takie pozwolenie uzyskać.

Także w tym miejscu pedofil Epstein i jego „goście” wykorzystywali seksualnie nieletnie dziewczęta. Epstein organizował przyjęcia dla możnych i wpływowych tego świata oferując im także „towarzystwo” dziewczynek. W 2005 roku właśnie ten dom został jako pierwszy wskazany jako miejsce ohydnych procederów. Dziewczyna z liceum w Palm Beach opowiedziała swojej matce o wstrętnych propozycjach Epsteina. Epstein i jego ludzie namawiali dziewczęta ze szkół w Palm Beach i w całym hrabstwie do wykonywania masaży jego „klientom”. Większość dziewcząt pochodziła z ubogich środowisk.

Po śledztwie Epstein został skazany na 13 miesięcy więzienia, które zmieniono mu na prace społeczne. Część kary odbywał w trybie nocnym. W dzień opuszczał więzienie.

W 2019 roku aresztowano go ponownie za handel ludźmi, pedofilię, stręczycielstwo, zorganizowanie pedofilskiej siatki. Epstein zmarł w areszcie śledczym w sierpniu 2019 roku. Mało kto wierzy w oficjalna przyczynę zgonu – samobójstwo.

Epstein w swoich posiadłościach na Karaibach, w Nowym Meksyku, w apartamencie w Nowym Jorku, w Palm Beach na Florydzie organizował przyjęcia dla swoich gości. „Zabawa” miała się rozpoczynać już na pokładzie jego prywatnego samolotu, który ochrzczono mianem „Lolita Express”, a którym latano mi.n. na jego prywatna wyspę na Karaiby zwaną „wyspą orgii”. Gościem pedofila bywał Bill Clinton. Wiadomo o jego 26 podróżach na pokładzie „Lolita Express” na „wyspę orgii”.

Virginia Roberts, jedna z ofiar Epsteina zeznała przed sądem, iż pedofil „zrekrutował” ją jako 15-latkę. Dziewczyna miała zabawiać m.in księcia Andrzeja – brata Karola, następcy brytyjskiego tronu. Częstym gościem na „wyspie orgii” bywał też aktor pedofil, gwiazda serialu „House of Cards” Kevin Spacey, który oskarżany jest o gwałty i uwodzenie młodych chłopców.

W rekrutacji pedofilowi pomagała m.in córka magnata prasowego Ghislaine Maxwell oraz właściciel agencji modelek Jean-Luc Brunel. Jest on oskarżany m.in. przez byłą kochankę księcia Andrzeja – syna królowej Elżbiety, z którym, miał się nią „dzielić”, i którą obaj mieli seksualnie wykorzystywać. Virginia Roberts Giuffre twierdzi, że służyła jako „niewolnica seksualna” i została zmuszona do spania z księciem. Giuffre złożyła we Francji i USA pozwy, z których wynika, że odbyła „kilkakrotne stosunki seksualne z Brunelem” gdy miała od 16 do 19 lat.

Thysia Huisman, była modelka holenderska twierdzi, że została „odurzona i zgwałcona” przez Brunela w wieku 18 lat. Zarzuty pod adresem agenta wysunęło wiele modelek. Większość anonimowo, ale są też takie które robią to pod nazwiskiem jak Zoe Brock z Nowej Zelandii.

Brunel był założycielem i właścicielem agencji modelek MC2 i Karin Models. Miał więc sporo okazji, by poznawać młode dziewczęta, które chciały zrobić karierę. Według śledczych, agent miał z Francji przywieźć Epsteinowi 12-letnie siostry jako „prezent urodzinowy”.