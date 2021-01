Minister Czarnek o powrocie uczniów do szkół. „Jeśli tak będzie, to do szkół nie wrócimy”

Przemysław Czarnek w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu uczniów do szkół.

– Powrót do szkół [klas 1-3] zależy od tego, jak mniej więcej koło wtorku, środy będzie się rozwijać pandemia koronawirusa – stwierdził Przemysław Czarnek w „Sygnałach dnia” PR1.

– Zwróćmy uwagę na to, że chociaż u nas, w kraju w ostatnim tygodniu utrzymywały się te liczby zachorowalności na poziomie około 10 tysięcy, to jednak sytuacja epidemiologiczna w krajach ościennych, sąsiadujących z nami jest bardzo zła. U nas też nie jest dobra, a poza tym około połowy tygodnia, wtorek-środa to będzie czas, w którym będą upływać dwa tygodnie od okręgu świąteczno-noworocznego, czyli tego momentu, w którym Polacy przebywali ze sobą i być może to rzeczywiście pokazywać zwiększenie zachorowalności – mówił dalej szef resortu edukacji.

– Gdyby tak było, no to do szkoły nie wrócimy. A jeśli będzie się to utrzymywać na poziomie koło 10 tysięcy czy nieco poniżej, jak bywało w ostatnim tygodniu, to jest szansa na powrót. To jest bardzo odpowiedzialna decyzja premiera i rządu i po prostu trzeba ją wyważyć – stwierdził Czarnek.

W Polsce o potrzebie powrotu uczniów do szkół mówią eksperci. – Rząd i Rada Medyczna mają świadomość, że dzieci muszą wracać do szkół. Dostrzegamy też wyraźnie zmęczenie społeczeństwa wszystkimi obostrzeniami – powiedziała prof. Magdalena Marczyńska. – Wszyscy współpracujący z władzami w sprawie epidemii eksperci starają się uczynić ten powrót bezpiecznym – dodała.

Jednak rządzący zamiast konkretów straszą kolejną falą koronawirusa. Teraz ferie zimowe skumulowano uczniom w jednym okresie, co w oczywisty sposób sprzyja nowym zakażeniom.

We Włoszech uczniowie się zbuntowali i ogłosili strajk, który trwa od dzisiaj:

Czy również w Polsce jest szansa na podobny zryw?

Źródło: Polskie Radio, NCzas