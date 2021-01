Nie daj się oszukać! Podają się za znanych ludzi i okradają internautów

Oszuści znaleźli nowy sposób na okradanie internautów. Posługują się przy tym wizerunkami znanych osób, które to niby organizują jakiś konkurs, a jego zwycięzca ma wygrać sporą kwotę.

Schemat jest prosty. Znana osoba robi za pośrednictwem Facebooka konkurs, a zwycięzca za wytypowanie poprawnej odpowiedzi otrzymuje nagrodę. Do tego dołączony jest wizerunek znanej osoby i transmisja „na żywo”. Jeśli trafisz na coś takiego – zignoruj. To oszustwo! W ten sposób internetowi przestępcy próbują wyłudzać pieniądze. Niestety niektórzy dają się na to nabrać.

Sam proces z reguły wygląda tak, że internauta widzi jakąś zagadkę, a w okienku obok jest wizerunek znanej osoby. Jest też informacja, że za rozwikłanie zagadki będzie należała mu się nagroda. Niezależnie od tego jaka będzie odpowiedź, wyświetli się komunikat o wygranej i link do strony, albo prośba o dokonanie mikropłatności i podanie danych konta.

– Jeśli fanpage, który należy do celebryty ma jakąś dziwną nazwę albo został założony niedawno, ma małą liczbę fanów, to zdecydowanie jest to sygnał, że nie powinniśmy wdawać się w interakcję z takim fanpage – mówił dla RMF FM Paweł Harajda, specjalista z branży IT.

Sama transmisja na żywo może już nam dać do myślenia. Oszuści wykorzystując wizerunek Roberta Lewandowskiego czy Michała Szpaka wykorzystywali zapętlony fragment wideo. Oglądając je uważnie łatwo to zauważyć. Niestety każda technologia, która dociera do szerokiego odbiorcy jest narażona w dużym stopniu na to, że ktoś będzie chciał ją wykorzystać do swoich przestępczych celów. Pamiętajmy, że nie ma darmowych pieniędzy – tłumaczył.

Należy też pamiętać, że nikt za darmo swoich pieniędzy nie rozdaje, nawet w internecie.