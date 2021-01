Niedzielski chce, żeby celebryci odpracowali szczepionki. Zborowski odpowiada

Trzeba to zrobić. Uważam, że to jest dobry pomysł – mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste; ja tego nie odbieram jako karę – powiedział zaszczepiony pod koniec grudnia 2020 r. w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego aktor Wiktor Zborowski.

„Myślę, że osoby zaszczepione poza kolejnością powinny poczuć odpowiedzialność. Pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach, w których można pomóc walczyć z covidem” – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odniósł się w ten sposób do osób, m.in. aktorów i piosenkarzy, które zostały już zaszczepione przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), choć nie były medykami ani nie należały do ich rodzin.

Zaszczepiony pod koniec grudnia 2020 r. aktor Wiktor Zborowski w poniedziałek w rozmowie z Radiem ZET zapowiedział „wolontariat na oddziale covidowym”.

„Trzeba to zrobić. Uważam, że to jest dobry pomysł – mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste – więc ja tego nie odbieram jako jakąś karę” – powiedział. „Ja w razie czego mogę na to wyrazić zgodę” – dodał artysta.

Pytany o to, jak do propozycji ministra Niedzielskiego odnoszą się „koledzy i koleżanki aktora”, Zborowski przyznał, że „rozmawia z Krzysiem Materną”. „I Krzysiek powiedział, że też się przychyla do tego” – wyjaśnił.

Minister Zdrowia poinformował w poniedziałek, że zakończona 8 stycznia kontrola NFZ w WUM wykazała, że z 450 dawek szczepionki, przeznaczonych dla personelu medycznego tej placówki, blisko 200 zaszczepionych nie było pracownikami WUM. Wśród zaszczepionych przez Centrum Medyczne WUM znaleźli się b. premier, europoseł SLD Leszek Miller z żoną, aktorzy, m.in. Krystyna Janda, jej córka Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Anna Cieślak i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna czy dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

Źródło: PAP