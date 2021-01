Rekordowy blackout. 210 milionów ludzi bez prądu! [FOTO]

Przerwa w dostawie jest spowodowana awarią, która nastąpiła w sobotę o godzinie 23:41 czasu lokalnego na południu kraju. Poinformował o tym minister energetyki Omar Ayub Khan na Twitterze.

„Awaria wpłynęła na system przesyłowy kraju (…), co doprowadziło do wyłączenia elektrowni” – wyjaśniał minister.

Zespoły techniczne pracowały przez całą noc i prąd wrócił m.in. do domów Islamabadu i Lahore.

Państwowa spółka zarządzająca dystrybucją energii elektrycznej (NTDC) wskazała, że ​​zostanie utworzona komisja w celu zbadania przyczyn awarii. W trudnej sytuacji były np. szpitale, które korzystały z generatorów.

Let's not forget the people who are at hospitals, especially on the ventilators. Let's hope hospitals have enough power to last until the #blackout ends and #electricity restores. pic.twitter.com/RhopYz1CgG

— Azm-e-Pakistan (@PakistanAzm) January 9, 2021