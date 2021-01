Segregacja polityczna. Linie lotnicze usuwają zwolenników Trumpa [VIDEO]

Dużo ostatnio mówi się o segregacji sanitarnej – niesprawiedliwym systemie, w którym osoby zaszczepione cieszą się prawami i swobodami obywatelskimi, a niezaszczepione muszą żyć w reżimie sanitarnym. Ten koszmarny, totalitarny pomysł wprowadzana jest już w większym lub mniejszym stopniu w wielu państwach, a mówią o nim również nasi rządzący.

W USA zwolennicy Donalda Trumpa mieli spotkać się z innym rodzajem segregacji. Na osoby o dobrych o złych poglądach. Ci, którzy popierają urzędującego prezydenta najprawdopodobniej mają gorsze poglądy, bo mieli zostać wyproszeni z samolotu. Donosi o tym użytkowniczka Twittera, które wstawiła wideo z takim opisem:

„Linie lotnicze usuwają zwolenników Trumpa z samolotów po prywatnej rozmowie na temat ich poparcia dla prezydenta Trumpa.”

Wideo w tym linku:

NEW: @Delta Airlines removes Trump supporters from aircraft after having a private conversation about their support of President Trump. pic.twitter.com/dY1Q0ZHeuf

— Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) January 9, 2021