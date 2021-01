Trump odtajni wszystkie dokumenty? Giuliani: „Nie ma już powodu, by tego nie robić”

W jednym z programów telewizyjnych adwokat Donalda Trumpa i były burmistrz Nowego Jorku stwierdził, że prezydent USA powinien odtajnić wszystkie dokumenty przed odejściem ze stanowiska. Jak twierdził, „jest to winien swoim zwolennikom”.

W rozmowie z byłym szefem strategów Białego Domu, Stevem Bannonem, osobisty prawnik Trumpa wskazał, że prezydent powinien odtajnić wszelkie dokumenty. Jak mówił, „nie ma już powodu, by próbować stworzyć jakąś harmonię”.

– Wiele razy myślałem, że jest na to gotowy i wiele razy było to blokowane przez, muszę założyć, siłę, którą teraz nazywamy „deep state” – dodał Giuliani.

– Myślę, że jest to winien nie tylko MAGA (swoim zwolennikom; Make America Great Again – MAGA – to hasło wyborcze Trumpa – przyp. red.), ale jest to winien Amerykanom – mówił.

Chodzi o informacje dotyczące tzw. deep state i korupcji.

Giuliani zachęcał Trumpa do odtajnienia dokumentów dotyczących wątków rosyjskich już w grudniu 2018 roku.

Rudy Giuliani: I would "love" to see Trump declassify Russia docs @HillTVLive https://t.co/FP3O1319e4 pic.twitter.com/QCUQVdYvSE — The Hill (@thehill) December 30, 2018

Źródła: thegatewaypundit.com/Twitter