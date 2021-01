Nadciąga prawdziwa zima. Śnieg, zawieje, zamiecie, burze, zamknięta granica i ostrzeżenia IMGW dla większości województw [PROGNOZA POGODY]

Polska znajduje się pod wpływem układów niskiego ciśnienia – dominuje powietrze pochodzenia arktycznego oraz chłodne polarne morskie. Będzie sypać, miejscami mocno wiać, przewidywane są oblodzenia. IMGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw.

Prognoza pogody – środa, 13 stycznia

Zachmurzenie na ogół duże. Przelotne opady śniegu, na wybrzeżu i lokalnie krańcach zachodnich także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na północnym zachodzie i w górach o 8-10 cm.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na wschodzie do 2 st. C na południowym zachodzie i do 3 st. C na wybrzeżu, na obszarach podgórskich Karpat od -6 st. C do -3 st. C.

Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na zachodzie kraju porywy wiatru do 55 km/h, na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 70 km/h, w Tatrach do 75 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW – oblodzenia na drogach

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydało IMGW dla dziesięciu województw. Alerty obowiązują do godzin porannych w środę. Na śliską nawierzchnię dróg uważać będą musieli mieszkańcy m.in. Dolnego Śląska, Pomorza i Wielkopolski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia objęły cały obszar województw: łódzkiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Dotyczy to również Dolnego Śląska (z wyłączeniem południowej części województwa) oraz zachodnich powiatów Warmii i Mazur, a także zachodniej części Mazowsza.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem do godz. 8 w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, miejscami śniegu z deszczem. IMGW szacuje prawdopodobieństwo alertu na 90 proc.

Prognoza pogody – noc ze środy na czwartek

W nocy zachmurzenie duże, na północny możliwe większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu. Miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na południowym zachodzie i południu lokalnie o 10 cm, a w Sudetach 15 cm.

Temperatura minimalna od -7 st. C do -2 st. C, w kotlinach Karpackich miejscami spadek temperatury do -12 st. C; nad morzem około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie i zachodzie okresami porywisty, z kierunków zmieniających się. Nad morzem i na przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, w Tatrach do 80 km/h, a w Sudetach do 120 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza w górach.

Prognoza pogody – czwartek, 14 stycznia

W czwartek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na wschodnim wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. W górach i na obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.

Temperatura maksymalna od -5 st. C na północnym wschodzie do 0 st. C, 1 st. C na zachodzie i 2 st. C nad morzem. Na obszarach podgórskich Karpat od -8 st. C do -4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h nad morzem, z kierunków północnych.

W Sudetach wiatr porywach do 65 km/h, a w Tatrach do 80 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Zamknięta granica z Czechami

Przejście graniczne w Jakuszycach (Dolnośląskie) na drodze krajowej nr 3 zostało zamknięte po stronie czeskiej dla pojazdów ciężarowych. Powodem są złe warunki pogodowe w tym rejonie.

Jak poinformował dyżurny wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przejście graniczne w Jakuszycach ze względu na złe warunki pogodowe zostało zamknięte przez czeskie służby dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

Dodał, że decyzja obowiązuje do odwołania.

Jest zima, więc w końcu jest śnieg i jest zimno😁☀️❄️ pic.twitter.com/pTDPqLTY16 — Joanna Sakowicz-Kostecka (@SaKostecka) January 12, 2021

Warszawa w śniegu – 170 posypywarek na ulicach

We wtorek wieczorem na warszawskie ulice wyjechało 170 posypywarek – przekazał Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawy. To pokłosie dawno niewidzianego w stolicy śniegu na taką (wciąż niewielką) skalę.

„To w sumie 1500 km stołecznych ulic. Pozostałe oczyszczane są m.in. na zlecenie urzędów dzielnic” – poinformowano ponadto w przekazanym komunikacie.

W nocy z wtorku na środę w Warszawie spodziewane są kolejne opady śniegu, a temperatura minimalna wyniesie około -3 st. C. Także w środę ma padać śnieg.