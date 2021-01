Obywatelskie nieposłuszeństwo na Mazowszu. W Legionowie WSZYSTKIE restauracje otworzą się 18 stycznia?!

– Dłużej czekać nie będziemy – mówią przedsiębiorcy z Legionowa i zapowiadają – w poniedziałek się otwieramy. To już kolejny przykład obywatelskiego nieposłuszeństwa w Polsce.

„Dłużej czekać nie będziemy. Rozmawiałem dzisiaj z właścicielami wielu Restauracji w Legionowie, każdy z nas ma dosyć każdy ma rodziny i każdy ma prawo do pracy. Mamy pracowników za których jesteśmy odpowiedzialni. Otwieramy się w poniedziałek” – informuje na Facebooku przedsiębiorca Maciej Adamski.

„Mamy wsparcie Prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego. Zapraszamy do Wszystkich do Restauracji nie tylko naszych ale wszystkich w tym mieście. Wspieramy się nawzajem. Bez Was nie damy rady. A służby które do nas przyjadą prosimy o bycie ludźmi” – dodaje.

Otwarte restauracje w Legionowie na Mazowszu wpiszą się w większą, ogólnopolską akcję „#otwieraMy”. Polacy mają dość koronareżimu, czyli zamkniętych biznesów, ograniczonych zarobków, braku możliwości normalnego działania. Lista biznesów, które się otworzyły jest długa – na bieżąco można ją śledzić na Twitterze: https://twitter.com/otwieramy .

Czy po Legionowie obudzą się przedsiębiorcy w innych miastach regionu?

Sprawę komentuje ratusz

Money.pl chciało zapytać prezydenta Legionowa, czy rzeczywiście wspiera bunt przedsiębiorców. „Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika, prezydent nie będzie zabierał w tej sprawie głosu” – czytamy.

– Pomagamy lokalnym firmom. Nie będziemy się jednak wypowiadali. To oddolna inicjatywa przedsiębiorców – powiedział nam Kamil Stępkowski, rzecznik prasowy Legionowa.

– Legionowo od początku ulgami i inną formą pomocy wspiera restauratorów. – zaznaczył rzecznik. Jak podkreślił, na terenie miasta od 2020 r. funkcjonują m.in. Legionowski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców (LPPP) oraz Rynek on-line.

Na oficjalnej stronie Legionowa pojawił się również komentarz dotyczący planowanego protestu przedsiębiorców: