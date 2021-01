Potrzebna pomoc dla Konfederatów. W pożarze stracili dorobek całego życia

Potrzebna jest pomoc – zarówno finansowa, jak i wszelka inna, dla Izabeli Reduch i jej męża Arkadiusza. W pożarze tuż po Nowym Roku stracili dorobek całego życia i ukochanego psa – Aresa.

Poniżej zamieszczamy opis zdarzenia z portalu zrzutka.pl. Pomóc można pod TYM LINKIEM.

Jak to było..

„2 stycznia. Byliśmy na noworocznym obiedzie u siostry Arka. To była parogodzinna, miła wizyta, a dzień płynął spokojnie. Wracając do domu zastanawialiśmy się, czy pies bardzo narozrabiał podczas naszej nieobecności. Nie sądziliśmy, że to co zastaniemy po powrocie do domu, przewróci nam całe życie do góry nogami.

Okazało się, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej w okapie kuchennym. Wybuchł pożar, który zniszczył całą kuchnię. Doszło do zaczadzenia mieszkania. W pożarze zginął nasz ukochany pies, Ares. Był z nami 6 lat.. My dwoje, dzieciaki i kot zostaliśmy pozbawieni dachu nad głową. Jedyne co nam zostało to samochód i ubrania, które akurat mieliśmy na sobie. Wszystko straciliśmy. Istne piekło.

Potrzebujemy funduszy na gruntowny remont całego mieszkania. Trzeba skuć wszystkie ściany, wymienić panele, całą instalację, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Meble są zniszczone. Nie mówiąc o książkach, elektronice, ubraniach… wszystkim

Oboje pracujemy, to jednak za mało byśmy mogli w krótkim czasie zdobyć niezbędną kwotę do naprawy wszystkich zniszczeń. Chwilowo całą czwórką mieszkamy u mojej mamy, staramy się nie tracić ducha. Mimo że rok 2021 mocno dał nam w kość już na samym starcie.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie, zarówno wpłaty jak i udostępnienia. Każda złotówka jest dla nas krokiem ku normalności” – opisuje Izabela Reduch.

Izabela Reduch jest wieloletnią działaczką, a także lokalną koordynatorką wolnościowych partii w Mińsku Mazowieckim. Startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Kongresu Nowej Prawicy w 2014 roku, a także z list partii KORWiN do Sejmu w 2015 roku.

Wsparcia finansowego można dokonać na portalu zrzutka klikając tutaj.