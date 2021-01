Sensacyjny kierunek Podolskiego! Wyląduje na peryferiach polskiej piłki?

Lukas Podolski od lat powtarza, że swoją karierę zamierza zwieńczyć w Polsce. 130-krotny reprezentant Niemiec zawsze utożsamiał się krajem nad Wisłą, skąd pochodzą jego rodzice, początkowo rozpatrywał grę dla biało-czerwonych.

Podolski zawsze powtarzał, że swoją piłkarską karierę zakończy w polskim klubie, z którym związany był jego ojciec. Mistrz świata z 2014 roku ma za sobą wielką karierę, reprezentował barwy tak wielkich marek jak: FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal Londyn czy Inter Mediolan.

Za kilka miesięcy kończy mu się kontrakt z klubem tureckiej ekstraklasy, więc już teraz może podpisać umowę z nowym pracodawcą. Jeden trop prowadzi do Polski i to do IV ligi… CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.