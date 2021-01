Wyszczepianie na wesoło? Zamienią Disneyland w centrum szczepień

Disneyland w Kalifornii zamieni się w gigantyczny ośrodek szczepień. Takiej atrakcji tu jeszcze nie było. Park rozrywki w Anaheim jest i tak zamknięty od marca.

Teraz otworzy swoje podwoje i zwiedzający będą mogli go odwiedzać, ale tylko po to, by skorzystać z zupełnie nowej „atrakcji”, czyli zaszczepienia się na koronawirusa.

11 stycznia władze stanowe wydały zgodę na „medyczną” transformację Disneylandu. Powstanie tu jedno z głównych centrów szczepień hrabstwa Orange. Proces ma ruszyć w ciągu tygodnia.

Disneyland jest największym pracodawcą w hrabstwie i miejscem, które zna tu każdy. W uruchomieniu punktu szczepień biorą udział władze lokalne.

Warto dodać, że Disneyland zapowiadał w pierwszej połowie 2021 r. możliwość zwolnień 32 tys. pracowników. Szczepienia je uratują?

Źródło: Reuter/ Le Figaro