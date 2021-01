Francuska armia kupuje mikro-drony. Mogą latać w dzień i w nocy

Mikro-drony francuskiej firmy Parrot wejdą na uzbrojenie armii francuskiej. Pierwsze zamówienie na 300 sztuk mikro-dronów złożyła już Generalna Dyrekcja Uzbrojenia (DGA).

Mikro-drony mają służyć do wojskowego rozpoznania i misji wywiadowczych. Tak przynajmniej twierdzi komunikat Ministerstwa Sił Zbrojnych opublikowany 12 stycznia. Umowę z Parrotem zawarto na 5 lat.

Przewiduje ona dostawę „kilkuset systemów dronów i dodatkowego wyposażenia”. Pierwsze dostawy spodziewane są w czerwcu 2021 roku.

Mikro-drony wejdą na uzbrojenie wszystkich trzech rodzajów armii. Także dla sił specjalnych. Mają być używane dla ochrony okrętów marynarki, baz armii lądowej, także podczas misji zagranicznych.

60% zamówionych dronów trafi do armii lądowej, 28% do francuskiej marynarki wojennej, a 12% do sekcji lotniczej i kosmicznej.

Mikro-dron waży mniej niż 500 gramów. Może latać w dzień i w nocy, jest bardzo cichy, a jego zasięg lotu wynosi około trzydziestu minut. Według ministerstwa może on „wykrywać cele wielkości człowieka z dużą precyzją w odległości do dwóch kilometrów”. Jego wysłanie do akcji zajmuje mniej, niż minutę.

Firma Parrot produkuje także drony cywilne. Odmiana wojskowa zamówiona przez Francję opiera się na rozwiązaniach modelu ANAFI. Ceny takich dronów cywilnych zaczynają się od ok. 700 euro.

Źródło: AFP/ Le Figaro