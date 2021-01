Handlowali nielegalnie barbituranami celem „domowych” eutanazji. Cywilizacyjne kresy

Dziesięciu członków stowarzyszenia popierającego eutanazję przebywających w areszcie policyjnym we Francji. Oskarżono ich o przemyt barbituranów, których używa się przy eutanazji.

Policja zatrzymała 13 aktywistów eutanazyjnych we wtorek 12 stycznia. Odbyło się to w ramach śledztwa w sprawie handlu Pentobarbitalem, silnym środkiem znieczulającym. Używa się go przy tzw. „wspomaganym samobójstwie”.

Informację podała stacja Europe 1. W sumie zatrzymano trzynastu członków stowarzyszenia Ultime Liberté. Część z nich po przesłuchaniu zwolniono. Inni są nadal poszukiwani.

Ultime Liberté to „międzynarodowe stowarzyszenie zajmujące się legalizacją wspomaganego samobójstwa i dobrowolnej eutanazji”. Utworzono je w 2009 roku. Ma siedzibę w Chaumont (departament Haute-Marne) i oddziały w całej Francji.

Stowarzyszenie liczy blisko 3000 członków. Według Europe 1 „podejrzani są w wieku od 60 do 80 lat”. Są to głównie przedstawiciele wolnych zawodów. Jest wśród nich nauczyciel, fizjoterapeuta i psycholog.

To kolejny etap śledztwa. W październiku 2019 r. zarekwirowano 130 opakowań takich środków. Fiolki zawierały pentobarbital, barbituran zakazany do używania przez ludzi we Francji od roku 1996.

Środek jest produkowany przez duńskie laboratorium w USA. Używaj a go weterynarze do przy usypianiu zwierząt. Wykorzystują go też jednak i eutanaziści. W 2019 roku prokuratura paryska zwróciła się do amerykańskiego biura zajmującego się zdrowiem publicznym po listę odbiorców środka we Francji.

Importowane barbiturany zgłaszano na granicy jako… kosmetyki. We współpracy z Amerykanami udało się zlokalizować 125 francuskich nabywców. Śledztwo wszczęto 18 czerwca 2020 r.

Odpowiedzą tylko za nielegalny import

Dotyczy to jednak „importu, posiadania i zakupu oraz nielegalnego używania substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia”. Dochodzą do tego zarzuty nieuprawnionego wcielania się w funkcje farmaceutów. Nie pada jednak najważniejszy, dotyczący celu tego importu, czyli współudziale w zabijaniu.

Pentobarbitalu używa się w Belgii i Szwajcarii. te kraje już zalegalizowały eutanazję i wspomagane samobójstwo. Czasami używa się go do zastrzyków dla skazanych na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Eutanaziści samowolnie uczynili się pomagierami śmierci. Zostaną skazani za złamanie przepisów celnych i nielegalny handel. W rzeczywistości chodzi jednak o powolne nakłanianie Francuzów do zaakceptowania eutanazji. Będzie jak z uzasadnianiem aborcji. Skoro niektórzy dokonują jej „nielegalnie”, to może lepiej taki proceder zalegalizować…

