Hipokryzja władzy? Synowie Jadwigi Emilewicz jeździli na nartach

Sytuacja miała miejsce w Suchym, pod Poroninem, w powiecie tatrzańskim, we wtorek 5 stycznia po godzinie 8. ” Z samochodu wysiada Jadwiga Emilewicz w narciarskim stroju i kasku na głowie, jej mąż Marcin oraz trzech synów, którzy nieśpiesznie wyjmują z bagażnika sprzęt narciarski” – opisuje zdarzenie Grzegorz Łakomski z TVN24.

Emilewiczowie zostawili synów na stoku i sami odjechali. Młodzi mogli sobie pozjeżdżać – w końcu są ferie.

Jak to możliwe? Okazuje się, że synowie polityk wzięli udział w zgrupowaniu narciarskim zawodowców. TVN24 twierdzi jednak, że nie mieli licencji.

„Licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, gdy zadaliśmy o nie pytania. Była wicepremier zapewnia, że nie tylko nie złamała rządowych obostrzeń, ale je popiera” – czytamy na tvn24.pl.

Nie wytykalibyśmy tego tak mocno i nie szydzilibyśmy, gdyby to był ktoś inny. Jednak pani Emilewicz po odejściu z Porozumienia Jarosława Gowina tak często i gorąco zapewnia o swoim poparciu dla działań PiS, że ta akcja aż sama prosi się o nagłośnienie.

Oczywiście licencje nagle się znalazły, więc w świetle prawa zapewne wszystko jest już w porządku. Ludzie mają jednak prawo wiedzieć o tej sytuacji i myśleć o niej co chcą, a wygląda to tak, jak wygląda.

Jadwiga Emilewicz wydała oświadczenie ws. materiały TVN24:

„W nawiązaniu do materiału TVN24, który dzisiaj został opublikowany, chciałam sprostować podane informację.

Synowie od 6 roku życia są członkami klubów narciarskich i uczestniczą w zgrupowaniach i zawodach. Najstarszy syn od 2011 był członkiem krakowskiego Klubu Narciarskiego Slalom, później klubu Yeti. W klubie tym od 2014 jeździł także drugi syn. Co roku przygotowania do zawodów oraz treningi z krakowskimi klubami odbywały się od ostatnich weekendów listopada do marca. Dzieci wyjeżdżały wcześnie rano w soboty i wracały po zamknięciu stoków. Trenowały w Suchem, na Rusińskim Wierchu, w Czarnej Górze czy Jurgowie. Brały udział w zawodach organizowanych przez MOZN (Małopolski Okręgowy Związek Narciarski) w styczniu 2015 w Lubomierzu oraz w lutym 2016 w Suchem. Dodatkowo podczas sezonów uczestniczyli w zawodach narciarskich organizowanych dla klubu Slalom przez licencjonowany przez PZN krakowski klub Lider. Po przeprowadzce do Warszawy wszyscy synowie stali się członkami WTS Deski, gdzie kontynuują trenowanie narciarstwa alpejskiego. Najstarszy syn od 2017 r. posiada licencję nr 01115. Od 2019 ma stopień demonstratora szkolnego PZN. Starsi synowie brali udział w zawodach Młodzieżowego Pucharu Polski oraz Narciarskiego Pucharu Mazowsza w Suchem 14-17/12/2017, Czarnej Górze 2-7/01/2018,

Jurgowie 8-11/03/2018 oraz w Rytrze i Białce Tatrzańskiej 15-20/03/2018.

Młodsi synowie posiadają licencje o numerach odpowiednio 02367, 02368.