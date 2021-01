Ludzie Bidena. Antybiała rasistka zajmie się obroną praw obywatelskich w USA [VIDEO]

Prezydent elekt USA Joe Biden podejmuje pierwsze decyzje personalne i wskazują one, niestety, prawdziwy kierunek jego prezydentury. Stanowisko szefa Wydziału Praw Obywatelskich w Departamencie Sprawiedliwości ma objąć właśnie Kristen Clarke.

Swoje rasistowskie tezy głosiła podczas studiów na Harvardzie w połowie lat 90. XX wieku, co ujawniła TV Fox News. W programie „Tucker Carlson Tonight” Clarke podczas studiów na Harvardzie, pełniła funkcję prezesa Black Students Association.

Napisała dla studenckiej gazety „Harvard Crimson” artykuł, w którym miała się domagać, „aby uniwersytet podczas kształtowania programu nauki, wziął pod uwagę fakt różnic genetycznych pomiędzy Białymi a Czarnymi”.

Jej zdaniem czarne dzieci szybciej adaptują się do życia. Mniej czasu zajmuje im nauka siadania, raczkowania czy chodzenia, niż dzieciom białym. Powoływała się na Carola Barnesa, który twierdził, że ludzkie procesy psychiczne są kontrolowane przez melaninę, której Czarni mają więcej.

Tezy zawarte w artykule miały szokować nawet lewicowych dziennikarzy z „Harvard Crimson” i ci odmówili druku jej artykułu. Clarke miała też zaprosić na kampus jako prelegenta Tony’ego Martina. To pochodzący z Trynidadu profesor w Wellesley College, znany z antysemickich poglądów.

