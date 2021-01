Polityk z obozu władzy: W pół roku nie osiągniemy zdolności do odmrożenia gospodarki

– To nie jest jakaś tam sobie choroba, ta choroba niszczy całą gospodarkę i zabija tysiące ludzi – mówił w TVN24 prof. Wojciech Maksymowicz, poseł Porozumienia, były wiceminister nauki, i wbrew pozorom chodziło mu o koronawirusa, a nie rządy PiS.

– Cały czas budzą mój niepokój działania organizacyjne, zwłaszcza w kontekście tego co jest za granicą. Ja sygnalizowałem w maju, że trzeba będzie wszystko zrobić, żeby jak najszybciej pozyskać szczepionki, gdy będą dostępne, stanąć na głowie. Tak robi Izrael, tak robią Niemcy – trudno mieć pretensje, że pani kanclerz zakupiła poza kontyngentem UE szczepionki – mówił prof. Maksymowicz.

– Jesteśmy na wojnie, umierają dziesiątki tysięcy ludzi, ja widzę tych ludzi, którzy umierają, którzy za chwilę umrą. To jest walka o życie. Tutaj trzeba się było wykazać maksymalną agresją. Przywództwo w tej wojnie musi być takie, jak wojenne – dodał.

Przypomnijmy, że rząd miał zdjąć lockdown już 17 stycznia – przedłuża go jednak do końca miesiąca. Tymczasem prof. Maksymowicz przewiduje, że gospodarka będzie zamrożona jeszcze bardzo długo.

– Wszystko wskazuje na to, że nie osiągniemy w ciągu pół roku zdolności do odmrożenia w pełni gospodarki. Izrael osiągnie to do końca marca, Niemcy w pół roku. To jest ten problem – przekonywał w TVN24.

Polityk z obozu władzy stwierdził, że w Polsce szczepionych powinno być ok. 6 mln osób miesięcznie, a pracownicy ochrony zdrowia powinni być gotowi do pracy przy szczepieniach w sobotę i niedzielę. – Jest wojna – powtórzył.

Słuchając profesora, jak mówi o tym, że gospodarki nie będzie można odmrażać jeszcze przez pół roku, można się zastanawiać – z kim ta wojna? Z koronawirusem, czy z przedsiębiorcami?

Źródło: TVN24