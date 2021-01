YouTube też zawiesił kanał Donalda Trumpa

Serwisy społecznościowe dalej prowadzą bezpodstawną nagonkę na Donalda Trumpa. Teraz YouTube poinformował, że zawiesił kanał prezydenta USA.

„Po dokonaniu przeglądu i w świetle obaw o potencjalną przemoc, usunęliśmy nowe treści opublikowane na kanale Donalda J. Trumpa za złamanie naszego regulaminu. Kanał ma na koncie pierwsze uchybienie i tymczasowo nie będzie mógł publikować nowych treści przez minimum 7 dni” – ogłosili administratorzy portalu na Twitterze, czyli portalu, który również zablokował konto Donalda Trumpa.

YouTube informuje, że w związku z obawami o podżeganie do przemocy bezterminowo wyłączone zostały komentarze pod filmami Trumpa, podobnie jak w przypadku innych kanałów.

Sprawa jest o tyle bulwersująca, że nie wiadomo, co zawierał usunięty film Trumpa. Nie ma żadnych dowodów na to, że prezydent podżegał do przemocy lub, że jakkolwiek złamał regulamin serwisu.

Należący do Google YouTube jest kolejnym z serwisów społecznościowych, który zawiesił konto amerykańskiego prezydenta. Wcześniej zrobiły to m.in. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat i Twitch. Zablokowanie kont prezydenta USA krytykuje część komentatorów.

Źródło: PAP, Polsat News