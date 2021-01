Za 5 lat będzie w obiegu „cyfrowe euro”. Orwell coraz bliżej

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zapowiada, że cyfrowe euro powinno stać się rzeczywistością w UE w ciągu 5 lat. Taką deklarację złożyła podczas wirtualnej konferencji gospodarczej zorganizowanej przez agencję Reutersa.

„Myślę, że będziemy mieć cyfrowe euro” i „mam nadzieję, że za nie więcej niż pięć lat” – oświadczyła w środę prezes EBC Christine Lagarde. Ma zapewnić poufność płatności (ale nie wobec fiskusa).

Poza „poufnością”, która podoba się 41% ankietowanych w tej sprawie firm i syndykatów, jako kolejne pozytywne cechy wymieniano bezpieczeństwo (17%) i zasięg ogólnoeuropejski (10%).

Takie są wyniki „konsultacji społecznych” przeprowadzonych przez EBC na próbce 8 221 obywateli, firm i stowarzyszeń zawodowych. Konsultacje prowadzone od października 2020 roku trwały do 12 stycznia 2021.

odpowiedziało na kwestionariusz internetowy, który został opublikowany w październiku ubiegłego roku i który zakończył się we wtorek, co jest „rekordem” wśród konsultacji publicznych rozpoczętych do tej pory przez EBC.

„Duża liczba odpowiedzi” na rozesłany internetowo kwestionariusz, świadczy o „wielkim zainteresowaniu” opinii publicznej i „kształtowaniu się wizji cyfrowego euro” – komentował to Fabio Panetta, członek zarządu EBC i przewodniczący grupy roboczej powołanej do cyfrowego euro.

Dzięki rozmaitym zabiegom od lat spada udział transakcji gotówkowych. Tendencja spadkowa przyspieszyła podczas pandemii Covid-19, zwłaszcza w Niemczech. EBC chce wykorzystać sytuację do wprowadzenia wirtualnych pieniędzy i całkowitego pozbawienia obywateli finansowej autonomii.

Codzienne zakupy w formie wirtualnej to „banknoty w formie cyfrowej”, aby „dokonywać codziennych płatności szybko, łatwo i bezpiecznie” – brzmi teza EBC. Z tym, że powinni dodać jeszcze, że pod pełną kontrolą. Opcja zero gotówki w rękach obywateli coraz bliżej, a z nią spełnienie wizji Orwella.

Źródło: AFP/ Le Figaro