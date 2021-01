Bosak: Działania rządu to bezprawie i wykańczanie kolejnych branż. Dane o bezrobociu są zafałszowane

Krzysztof Bosak spotkał się z ofiarami działań rządu PiS w Kielcach. Poseł Konfederacji wskazał, że uniemożliwianie pracy ludziom jest bezprawne.

Przedstawiciele Konfederacji spotkali się w Kielcach z Polakami, którzy przez działania rządu PiS są na skraju bankructwa.

Poseł Krzysztof Bosak nie owijał w bawełnę i wskazał na bezprawie działań PiS.

– Bezprawiem jest ograniczenie konstytucyjnych wolności, w tym wypadku wolności działalności gospodarczej rozporządzeniem, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i bez żadnych odszkodowań – wskazał poseł Konfederacji.

– Tarcza finansowa, którą wprowadził rząd, to pomoc wybiórcza, która nie do wszystkich trafia. Trafia też na zasadach, które trudno uznać za sprawiedliwe. Duzi dostają dużo więcej, a mali mało – dodał.

Bosak podkreślił, że to co robi rząd, to bandytyzm wobec starannie wyselekcjonowanej grupy społeczeństwa. Czyli ludzi, którzy chcą pracować!

– Nie ma w tym wszystkim żadnej logiki poza jedną rzeczą – zastraszaniem społeczeństwa i pokazywaniem, że rząd pręży muskuły i jest gotowy na każde ofiary, byle tylko wykazać się, że coś robi – wskazał poseł.

Posłowie Konfederacji zaapelowali do rządzących o otwarcie gospodarki i pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli przez pandemię. Niemniej prawica obawia się, że rząd PiS wprowadzi kolejne obostrzenia.

Zdaniem Bosaka w społeczeństwie nie ma większej wiary, a także twardych dowodów na to, że obostrzenia zmieniły przebieg epidemii.

– Liczba zachorowań i zgonów w Polsce jest podobna jak w innych krajach. Jedne stosowały obostrzenia bardzo mocno, inne wcale. Tak jak mówiliśmy od początku, wirus w społeczeństwie się rozszedł i nie mogło stać się inaczej – wskazał parlamentarzysta.

– Te branże, które są wykańczane przez rząd, czyli gastronomia, kultura, rozrywka, turystyka czy hotelarstwo to jest tylko ułamek całej gospodarki. Reszta z grubsza funkcjonuje normalnie – dodał.

– Pod nieprawdziwym pretekstem zabrana jest ludziom możliwość pracy. Ich położenie jest tragiczne, bo prawdziwe dane o bezrobociu są zafałszowane. Wszyscy przedsiębiorcy otrzymali pomoc w zamian za nieredukowanie zatrudnienia. Tak więc jeśli te przedsiębiorstwa już de facto zbankrutowały, istnieją tylko po to, żeby tę pomoc skonsumować, to one nie urealniają swojego stanu zatrudnienia. Zrobią to dopiero, gdy skończą się umowy na pomoc – podkreślił Bosak.

Poseł zapewnił, że Konfederacja zapewni pomoc przedsiębiorcom gnębionym przez PiS i policję.

– Będziemy działać dwutorowo. Postaramy się wspierać tych, którzy będą mieli problemy przez to, że się otworzą, ale jednocześnie informować ich, jakie mogą się z tym wiązać konsekwencje – podkreślił.

Źródło: PAP