Bartosz Salamon przywitał się z Lechem wspaniałym golem [VIDEO]

Bartosz Salomon po 14 latach gry we Włoszech wrócił do Lecha Poznań i w pierwszym meczu mocno zaakcentował swoją obecność. Już na samym początku starcia z Bandirmaspor Kulübü popisał się piękną bramką.

Zawodnicy Lecha Poznań przygotowują się do rundy wiosennej na zgrupowaniu w ośrodku Calista Sports Center w Belek.

Do zespołu przed kilkoma dniami dołączył Bartosz Salamon i to właśnie on popisał się technicznym i mocnym uderzeniu sprzed pola karnego. Piłka po jego strzale wypadła prosto w okienko, a Kolejorz od 12. min prowadził z tureckim drugoligowcem. CZYTAJ DALEJ I ZOBACZ BRAMKĘ -> NASZFUTBOL.PL [VIDEO]