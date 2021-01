Koronahisteria. Dziewczyna „nie mogła” wysiąść z windy przez brak „społecznego dystansu” [WIDEO]

Koronahisteria narasta. W sieci pojawił się filmik z jednej z amerykańskich wind. Młoda kobieta domagała się od drugiej, by opuściła windę, ponieważ chciała wysiąść zachowując „dystans społeczny”.

Na nagraniu widać dwie młode kobiety. Jedna z nich, pracująca jako dostawca, jest autorką nagrania.

Druga płaczliwym głosem domagała się, by opuściła ona windę. Tylko po to, by mogła z niej wyjść zachowując dystans społeczny.

Niezadowolona z sytuacji dziewczyna twierdziła, że „grzecznie prosiła” współtowarzyszkę podróży windą, by się z niej usunęła.

Ta jednak utrzymywała, że „prośba” miała bardziej bezceremonialną formę – „Wyp******aj z windy”.

Kobieta zwróciła uwagę histeryczce na niekonsekwencję. Jak podkreślała, stała z nią w windzie, by na końcu „nie móc” wysiąść na swoim piętrze. Ze strony agresorki pojawiły się natomiast zarzuty dotyczące „nieprawidłowego” noszenia maseczki.

Gdy autorka nagrania pokazała w lustrze zakryte nos i usta, dziewczyna stwierdziła, że nie tak to wyglądało przez cały czas i… zrezygnowana wybiegła z windy.

Szajba już jest wśród młodych ludzi. A będzie coraz większa. Podziękujcie mediom i durnym politykom. pic.twitter.com/J2A20SHi06 — Magmagmag (@Magmag77711777) January 3, 2021

Źródło: Twitter