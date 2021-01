Mentzen zachęca do omijania nielegalnych obostrzeń: „Rząd powinien się zapisać do Polskiego Związku Przeginania Pały”

Sławomir Mentzen skomentował na Facebooku sytuację, w jakiej za sprawą rządu znaleźli się polscy przedsiębiorcy. Zachęcił ich też do stawiania oporu wobec nielegalnych restrykcji. Polityk Konfederacji apelował też do Polaków, by wspierali miejsca, które się otwierają.

„Coraz pewniejsze informacje o tym, że lockdown ma potrwać co najmniej do kwietnia, jasno wskazują, że cały ten rząd powinien się natychmiastowo zapisać do Polskiego Związku Przeginania Pały. Na ten rząd działa tylko siła. Dopóki nie zobaczą oporu, będą brnąć w to szaleństwo” – wskazał Mentzen.

Przypomniał, że niemal rok temu, w marcu 2020 roku, wielu ludzi miało nadzieję, że lockdown potrwa tylko 14 dni. „Ale w styczniu 2021 roku, trzeba być ostatnim frajerem, żeby dalej wierzyć w te mityczne 14 dni. Już teraz mówią o zniesieniu restrykcji dopiero w kwietniu. A co powiedzą w kwietniu? Każą czekać do czerwca? Bez naszej reakcji to się nie skończy. Przecież nie powiedzą teraz, że ten lockdown był bez sensu, że się pomylili i przepraszają. Będą iść w tym kierunku do samego końca, naszego lub ich” – podkreślił.

Mentzen zaznaczył, że jeśli polscy przedsiębiorcy masowo otworzą swoje biznesy, to „rząd zostanie postawiony przed faktem dokonanym”.

„Wszystkich przecież nie zamkną. Wiele razy już się cofali, gdy czuli opór. Gdy nie czują oporu, potrafią realizować najbardziej szalone pomysły. To nawet nie byłoby obywatelskie nieposłuszeństwo, bo te zakazy są lipne. Jest już kilka wyroków sądów wskazujących, że wiosenne kary dla działających przedsiębiorców były nielegalne. To rząd łamie prawo, zmuszając legalne firmy do zamknięcia się” – stwierdził.

Jak dodał, opcje są dwie: „możecie teraz się postawić lub czekać aż was zniszczą”.

„Będą przedłużać ten lockdown, potem wprowadzą kolejny jesienią. Bez masowego protestu rząd dalej będzie twierdził, że zamykając restauracje, przegania się wirusa. Jeżeli chcemy zakończyć tę ciemnotę, ten zabobon, tą godną pierwotnych ludów metodę walki z chorobą, to musimy działać teraz” – dodał.

Pomoc dla przedsiębiorców

Mentzen podkreślił, że Kongres Polskiego Biznesu uruchomił zbiórkę na pomoc prawną dla przedsiębiorców. Sam już ją wspomógł i zachęcił innych przedsiębiorców, którzy mają taką możliwość, do zasilenia zrzutki.

„Potrzebujemy teraz ich odwagi, a to oni ryzykują starciem z aparatem państwowym i próbą nałożenia na nich nielegalnych kar. Trzeba im pomóc w tej walce, potrzebni do tego są prawnicy i pieniądze na nich. Jeżeli dobrze wam szedł biznes, wpłaćcie coś dla tych, którym rząd nie dał szansy. Proszę też o kontakt z KPB kancelarie prawne, które będą chciały pomagać otwierającym się przedsiębiorcom, najlepiej w zamian za dostosowane do sytuacji stawki 🙂 Link do zbiórki w komentarzu” – dodał.

Polaków natomiast zachęcił do omijania nielegalnych obostrzeń. „Zapisujcie się do Polskiego Związku Przeciągania Liny, chodźcie do miejsc, które się otworzyły, wesprzyjcie ich właścicieli zakupem i dobrym słowem. To od nich zależy, czy ten cyrk się skończy, czy na dobre zostaniemy zamknięci w mieszkaniach” – napisał polityk Konfederacji.

„Możecie dalej trwać w strachu przed tymi niekonstytucyjnymi zakazami lub zachować się jak wolni ludzie. Możecie w trwodze czekać na łaskę tego rządu lub wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli tego nie zrobicie, to to szaleństwo się nie skończy, ale wasze firmy będą skończone. Wolność zawsze ma swoją cenę, kto nie chce jej zapłacić, straci ją. Walczcie o swoje firmy, będziemy wam pomagać na tyle, na ile będziemy mogli. Wasz los jest w waszych rękach, możecie teraz zapisać się w historii. Nie ryzykujecie śmiercią czy kalectwem. Ryzykujecie tylko nalotem policji, sprzeczaniem się z urzędnikami, walką o swoje prawa w sądzie. To naprawdę tak wiele? Co macie do stracenia? Jakie macie inne opcje? Dlatego raz jeszcze: zamknijmy ten rząd i otwórzmy gospodarkę!” – zakończył Mentzen.

Źródło: Facebook