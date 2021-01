Włoski rząd się rozpada. Prawica prze do przedterminowych wyborów

Ministrowie partii Italia Viva opuszczają koalicyjny rząd premiera Conte. Wszystko zmierza ku przedterminowym wyborom. Nalegają na nie partie prawicowe

Były premier Matteo Renzi, który stoi na czele partii Italia Viva (IV), ogłosił w środę, że nie może dłużej wspierać rządu koalicyjnego Giuseppe Conte i pozostawił sojusz Ruchu Pięciu Gwiazd i lewicowej Partii Demokratycznej (PD) bez większości w rządzie.

Doszło do tego po tygodniach napięć między Renzim i Conte w związku nieporozumieniami – przede wszystkim dotyczącej sposobu wydawania pieniędzy na pomoc związana z pandemią.

Renzi, który jest senatorem oskarżał rząd o bardzo słaba współpracę z parlamentem, a premiera Contego o przejmowanie służb.

– Odejście wymaga odwagi, wewnętrznej wolności i poczucia odpowiedzialności. Nie spowodowaliśmy kryzysu. Budował się od miesięcy. Teraz opuścimy nasze miejsca – powiedział Renzi w rozmowie „Il Giornale”.

Renzi wyprowadza kilku kluczowych ministrów, którzy są również członkami Italia Viva, w tym minister rolnictwa Teresę Bellanovą oraz minister rodziny i równych szans Elenę Bonetti.

Po posunięciu Renziego może rozwinąć się kilka scenariuszy, w tym przyspieszone wybory, które uważa się za preferowane przez prezydenta Sergio Mattarellę. Pozyskanie przez rząd Contego stabilnej większości w parlamencie wydaje się mało prawdopodobne.

Sondaże opinii publicznej pokazują, że w wyborach może powstać nowy centroprawicowy rząd. Największym poparciem cieszy się Liga, której lideruje senator, były wicepremier Matteo Salvini.

Wedle sondaży z ubiegłego tygodnia jego partia ma 23,2 procent poparcia. Na trzecim miejscu z 17,2 procentami są Włoscy Bracia pod przywództwem Giorgii Meloni.

Prawicowe ugrupowania rozdziela socjalistyczna Partia Demokratyczna z 19 procentami poparcia. Do 2018 roku na jej czele stał Matteo Renzi, który teraz zerwał koalicję.

Dynamika poparcia jest jednak bardzo korzystna dla partii prawicowych. Jeszcze dwa lata temu Włoscy Bracia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyli 6 procent głosów. Obecnie mogą liczyć na niemal 3 razy więcej głosów. To właśnie liderka partii Meloni zażądała teraz dymisji Conte i rozpisania nowych wyborów.

– Włosi są załamani, rząd pogrążony jest w chaosie. Włochy nie mogą już więcej tracić czasu. Conte musi zrezygnować. Wybory musza się odbyć teraz – mów Meloni”.

Oświadczenie wydał też szef Ligi Matteo Salvini:„Centroprawica jest wiodącą siłą polityczną w kraju. Zwracamy się do premiera, by z uwagi na kryzys podał się do dymisji. W przeciwnym razie wniesiemy w parlamencie wniosek o głosowanie wotum zaufania.

Polegamy na mądrości Prezydenta Republiki i wierzymy, że uda znaleźć szybkie rozwiązanie. Partie centroprawicowe wyraźnie potwierdzają, że nie będą już wspierać lewicowych rządów”.