Bestia ze Wschodu atakuje. Najgorsze dopiero przed nami. Nadciągają zamiecie śnieżne i jeszcze większy mróz [PRGONOZA POGODY]

Do sześciu wzrosła liczba województw, w których w sobotę można spodziewać się zamieci śnieżnych. IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu m.in. w powiatach górskich oraz silnym mrozem spodziewanym w części Podlasia oraz Podkarpacia. Do poniedziałku mróz ma być coraz większy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi obejmują Pomorze, województwo kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie, a także Mazowsze, Podlasie i część województwa lubelskiego.

Zgodnie z prognozą wiatr w porywach może osiągnąć miejscami 65 km/h.

Część Podkarpacia oraz Podlasia objęta jest ostrzeżeniami przed silnym mrozem. Temperatura w nocy może spaść tam do -17 stopni Celsjusza.

W sobotę o godzinie 8:30 temperatura powietrza w Polsce kształtowała się tak:

Na Podlasiu spodziewać się należy intensywnych opadów śniegu. Śnieg w dużej ilości spaść ma również na Warmii i Mazurach oraz w powiatach górskich obejmujących południe Śląska i Małopolski.

Jak poinformowało IMGW, w ciągu doby, od godz. 6 w sobotę do godz. 6 w niedzielę, w niektórych miejscach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 20 cm.

Mróz będzie jeszcze większy

W sobotę w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Na północy kraju i terenach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm – 12 cm.

Temperatura maksymalna od -9 st.C na północnym wschodzie do -3 st.C w centrum i -1 st.C na krańcach zachodnich oraz 2 st.C na wybrzeżu.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w górach porywy do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od północnego wschodu rozpogodzeniami. Opady śniegu, na krańcach południowych okresami o natężeniu umiarkowanym, stopniowo od północnego wschodu zanikające. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, na Pogórzu Karpackim o 10 cm.

Temperatura minimalna od -22 st.C na północnym wschodzie do -16 st.C w centrum i -5 st.C na krańcach zachodnich, nad morzem lokalnie -4 st.C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju początkowo porywisty, stopniowo słabnący, na ogół z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu oraz początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -14 st.C na północnym wschodzie do -11 st.C w centrum i -4 st.C na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

Wg prognoz z niedzieli na poniedziałek także czeka nas noc z siarczystym mrozem. Na razie modele wskazują, że będzie to ostatnia taka zimna noc podczas tego ataku „Bestii ze Wschodu”.

