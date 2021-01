Brutalna interwencja policji. Funkcjonariusz okładał 64-letniego mężczyznę [VIDEO]

– To było straszne. Stać tam i patrzeć na to, nie móc nic zrobić i wiedzieć, że gdybym wkroczył, zostałbym aresztowany – powiedział Christopher Cliffe, 28-letni świadek zdarzenia, który wyszedł z domu zrobić zakupy.

Mężczyzna wyciągnął jednak telefon i nagrał skandaliczne zachowanie funkcjonariusza. Film trafił do jego przełożonych.

Policja w Guelph wydała oświadczenie w tej sprawie:

12 stycznia 2021 r. o godzinie 13:13 funkcjonariusze policji Guelph znaleźli dorosłego mężczyznę przed rezydencją znajdującą się w pobliżu skrzyżowania Stevenson Street North i Grange Street w mieście Guelph. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu z Huronia West Division policji Ontario.

Gdy policja próbowała aresztować mężczyznę, nawiązała się walka. Ostatecznie policja zdołała przejąć kontrolę i aresztowała mężczyznę.

Natomiast z relacji Cliffe’a wynika, że 64-letni mężczyzna chciał wpuścić do domu funkcjonariusza, żeby pokazać mu dokumenty. Chciał wyjaśnić sprawę po tym jak usłyszał od policjanta, że trafi do aresztu, bo nie stawił się w sądzie. Funkcjonariusz nie chciał do słuchać i przeszedł do użycia siły.

