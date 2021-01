Drugie miejsce Polaków w konkursie drużynowym w Zakopanem. Kapitalny skok Stękały [VIDEO]

Polska zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zwyciężyli Austriacy, a trzecie miejsce zajęli Norwegowie. W zespole biało-czerwonych wystąpili Piotr Żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki.

W sobotę na Wielkiej Krokwi w konkursie drużynowym zwyciężyli Austriacy, którzy wyprzedzili Polaków o 8,9 pkt, a trzecich Norwegów o 16,4.

W pierwszej serii na odległość 140,5 metra odleciał Michael Hayboeck. Piotr Żyła nie przestraszył się i w dniu 34. urodzin zaserwował kibicom bardzo dobry skok na odległość 136 m. Później był Kamil Stoch (131 m), jako trzeci skakał Andrzej Stękała i zachwycił, lądując na 137 metrze. Czwarty Dawid Kubacki także utrzymał poziom całej grupy (131 m). Tak dobre rezultaty oznaczały prowadzenie po pierwszej serii, z przewagą 21,8 pkt. nad Austrią.

Niestety w drugiej odsłonie rywalizacji nie udało się już utrzymać prowadzenia. Wszystko zaczęło się bardzo obiecująco, bo od kapitalnego skoku Żyły na 137 m. Późnej w bardzo trudnych warunkach Stoch wyciągnął 126,5 m. To co zrobił Marius Lindvik odwróciło przebieg polsko-austriackiej walki. Skoczył bowiem na odległość aż 144,5 m. Stękała tym razem zawiódł i zaliczył zaledwie 115,5 m. W tym momencie spadliśmy na drugą lokatę, tracąc do Austriaków 3,8 pkt. Kubacki co prawda poleciał na 133,5 m, ale nie udało się już uratować zwycięstwa.

Reprezentacja Polski druga w sobotnim konkursie drużynowym Pucharu Świata w Zakopanem! Konkurs wygrali Austriacy. Norwegowie na trzecim miejscu. #Zakopane #skijumpingfamily pic.twitter.com/v3amrA6DFp — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 16, 2021

To był drugi w tym sezonie PŚ konkurs drużynowy. Na inaugurację w Wiśle również wygrali Austriacy. Biało-czerwoni zajęli wówczas trzecie miejsce, a na drugim znaleźli się Niemcy.

Na niedzielę w Zakopanem zaplanowano konkurs indywidualny.

Źródło: TVP Sport, NCza.com, PAP